Аэропорт Казани закрыли на фоне беспилотной опасности в соседнем регионе
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения в казанской аэрогавани введены в 08.06 мск с целью обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Казани приостановил работу на фоне объявленной беспилотной опасности в соседней с Татарстаном Ульяновской области. Аэрогавань в Ульяновске также закрыта для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, вчера в первый день думских выборов аэропорт Казани закрывался на один час.
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