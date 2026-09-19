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Аэропорт Казани закрыли на фоне беспилотной опасности в соседнем регионе

08:21, 19.09.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

Аэропорт Казани закрыли на фоне беспилотной опасности в соседнем регионе
Фото: Галия Гарифуллина

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения в казанской аэрогавани введены в 08.06 мск с целью обеспечения безопасности полетов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Аэропорт Казани приостановил работу на фоне объявленной беспилотной опасности в соседней с Татарстаном Ульяновской области. Аэрогавань в Ульяновске также закрыта для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, вчера в первый день думских выборов аэропорт Казани закрывался на один час.

Зульфат Шафигуллин

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