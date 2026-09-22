Один получил свободу: суд Казани вынес первый приговор по делу пирамиды Frendex на 134 млн рублей

Пятеро фигурантов из Татарстана и Марий Эл получили от 5,5 до 7 лет колонии общего режима

Фото: Динар Фатыхов

Обвинительный приговор по делу первой пятерки фигурантов дела Frendex с ущербом 134 млн рублей только что огласил Вахитовский райсуд Казани. Доводы подсудимых и защиты об оправдании были отвергнуты, все обвиняемые получили реальные сроки за мошенничество — всего 31 год и 3 месяца на пятерых, сообщает с места журналист «Реального времени».

Самый большой срок — 7 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей — суд назначил Алексею Тришакову.

Алексея Богомолова наказали 5 годами и 6 месяцами лишения свободы с уголовным штрафом в 200 тысяч рублей, но постановили — освободить из-под стражи ввиду полного отбытия этого срока в период ареста.

Андрей Лобанов и Рамис Миндияров сегодня получили по 6 лет колонии со штрафами в 200 тысяч каждому Азат Насыбуллин — 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей.

Каждому из пятерых суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан, в течение двух лет после отбытия основного наказания.

На свободу после приговора вышел Алексей Богомолов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гражданские иски райсуд удовлетворил частично. Заметим, оглашение приговора произошло ранее назначенного срока. Перед уходом в совещательную комнату судьи Ильдар Салихов озвучил дату 25 сентября. Вчера пресс-служба суда предупредила о переносе оглашения на 13 часов сегодняшнего дня. Однако по факту судья вышел на оглашение в 12.45. В итоге никто из журналистов и большинство родственников, а также потерпевшие на приговор просто не попали.



Сами подсудимые в последнем слове указывали, что оказались за решеткой лишь потому, что одними из первых вложили в Frendex собственные средства, поверив в законность деятельности, развернувшейся по всей России и даже в Казахстане. Они просили суд о справедливом решении, называя таким оправдательный приговор и их освобождение.

Ранее в прениях сторона обвинения запросила для пятерки подсудимых реальные сроки в 8-9 лет колонии общего режима и просила полностью удовлетворить гражданские иски.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени зарегистрированной в Эстонии компании Frendex Europe OU, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства жителей 11 регионов страны. Первые заявления от потерпевших в полицию поступили в августе 2021-го. Уже через год предполагаемый ущерб вырос до 100, а затем до 200 млн рублей. К финалу следствия, после вычета тех сумм, которые заявители указывали в качестве обещанных им процентов, сумма сократилась до 134,4 млн рублей. В ходе следствия под арест попало имущество обвиняемых на 67 млн рублей, в том числе — 6 автомобилей и 20 участков, под Москвой, в Марий Эл и Татарстане. На скамье подсудимых — пятеро из десятки обвиняемых. Дело еще одного фигуранта — Табриза Ахтямова — райсуд рассматривает отдельно — он в сопровождении силовиков вернулся из Турции значительно позже, чем задерживали первых фигурантов. Еще четверо — включая основателей Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина — в международном розыске.