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Аэропорт Казани возобновил работу после отмены беспилотной опасности

09:57, 19.09.2026

В Росавиации сообщили об открытии казанской аэрогавани

Аэропорт Казани возобновил работу после отмены беспилотной опасности
Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани возобновил работу в полном объеме после отмены беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Также открыт аэропорт Баратаевка в столице Ульяновской области.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении Росавиации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее на всей территории Татарстана в течение часа действовал режим «Беспилотная опасность». При этом все избирательные участки продолжали работу, уточнили в МЧС.

Зульфат Шафигуллин

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