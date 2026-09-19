Аэропорт Казани возобновил работу после отмены беспилотной опасности
В Росавиации сообщили об открытии казанской аэрогавани
Аэропорт Казани возобновил работу в полном объеме после отмены беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Также открыт аэропорт Баратаевка в столице Ульяновской области.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее на всей территории Татарстана в течение часа действовал режим «Беспилотная опасность». При этом все избирательные участки продолжали работу, уточнили в МЧС.
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