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Соседняя с Татарстаном Самарская область подверглась крупной атаке БПЛА

05:32, 22.09.2026

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

Соседняя с Татарстаном Самарская область подверглась крупной вражеской атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности.

— На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА. Главное сейчас — соблюдать меры безопасности. Перейдите в защищенное место, не стойте рядом с окнами, — написал Федорищев в соцсетях.

скриншот с канала в "Максе" Вячеслава Федорищева

Также глава Самарской области напомнил об ответственности за публикации фото и видео сбития БПЛА.

Отметим, что в настоящий момент беспилотная опасность объявлена в Татарстане, а также соседних Ульяновской и Оренбургской областях и Чувашии.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия

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