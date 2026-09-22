Соседняя с Татарстаном Самарская область подверглась крупной атаке БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

Соседняя с Татарстаном Самарская область подверглась крупной вражеской атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности.

— На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА. Главное сейчас — соблюдать меры безопасности. Перейдите в защищенное место, не стойте рядом с окнами, — написал Федорищев в соцсетях.

Также глава Самарской области напомнил об ответственности за публикации фото и видео сбития БПЛА.

Отметим, что в настоящий момент беспилотная опасность объявлена в Татарстане, а также соседних Ульяновской и Оренбургской областях и Чувашии.



Зульфат Шафигуллин