Беляев Максим Владимирович
Общая информация
Родился 30 декабря 1974 года.
Образование
Высшее образование. Кандидат юридических наук.
Трудовая деятельность
1998-2002 гг. — старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры Казани.
2002-2006 гг. — заместитель прокурора прокуратуры Нижнекамска.
С 2006 г. — судья.
С 2012 г. — заместитель председателя Верховного Суда РТ.
Имеет второй квалификационный класс.
Награды и звания
Награжден медалями РТ «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 72/2
- Телефон: (843) 288-77-77
Дата последнего обновления: 01.12.2020