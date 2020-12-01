Список персон

Беляев Максим Владимирович

Гос. ведомства, Судебные органы

Общая информация

Родился 30 декабря 1974 года.

Образование

Высшее образование. Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность

1998-2002 гг. — старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры Казани.
2002-2006 гг. — заместитель прокурора прокуратуры Нижнекамска.
С 2006 г. — судья.
С 2012 г. — заместитель председателя Верховного Суда РТ.

Имеет второй квалификационный класс.

Награды и звания

Награжден медалями РТ «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, 72/2
  • Телефон: (843) 288-77-77

Дата последнего обновления: 01.12.2020


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