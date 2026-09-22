Татарстан чинит дороги: 154 объекта, умные светофоры и новые автобусы

Дублер Оренбургского тракта строят уже на семи этапах из восьми

Фото: Артем Дергунов

20,8 млрд рублей, 154 объекта, 200 км дорог — Минтранс РТ отчитался о ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дублер Оренбургского тракта строят уже на семи этапах из восьми, в Казани и Челнах включили умные светофоры, а в районы поехали новые автобусы. Подробнее — в материале «Реального времени».

В дороги закатаны миллиардные бюджеты республиканского и федерального уровня

Минтранс РТ рассказал, как идет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Программа действует в республике с 2025 года и затрагивает почти все, что связано с дорогами, — от ремонта трасс до умных светофоров и новых автобусов. По словам замглавы республиканского Минтранса Раниса Файзуллина, сейчас работы идут на 154 объектах. До конца года должны ввести в эксплуатацию более 200 км дорог и около 600 метров мостов. На это направлено 20,8 млрд рублей: деньги поделены примерно поровну между федеральным центром и республикой — 11,3 и 9,4 миллиарда рублей соответственно.

В трех крупнейших агломерациях на ремонт дорог выделено 5,2 млрд из бюджета Татарстана. Больше всего досталось Казани — 2 млрд на 19 объектов и 14,5 км. Набережночелнинская агломерация получила 1,36 млрд на 4 объекта, Нижнекамская — 480 млн на 3 объекта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Файзуллина, на региональные дороги направили 1,4 млрд — это 43 объекта протяженностью 52,6 км. Еще 15,5 млрд пошло на 85 объектов, включая 9 мостов, — 120 км дорог. Среди них ремонт путепровода в Буинске и отремонтированный участок дороги Казань — Малмыж — Малые Лызы в Балтасинском районе.

Отдельно замминистра отметил, пожалуй, самый громкий проект — дублер дороги Казань — Оренбург, то есть дополнительный выезд из Казани. Дорогу разбили на 8 этапов, по семи уже идут работы. Когда все закончат, у казанцев появится еще один дополнительный выезд к трассе М-12, аэропорту имени Тукая и к промзонам в Лаишевском районе. В этом году на проект выделено 6,2 млрд рублей.

Безопасность — прежде всего

На интеллектуальные транспортные системы направлено 125,7 млн рублей. В этом году модернизировали 18 светофоров — они теперь работают с адаптивным управлением. Установили контроллеры, детекторы и камеры. 12 светофоров в Казани — на Тэцевской, Кул Гали, Магистральной, Айдарова. Еще 6 в Набережных Челнах — на Трубном проезде и улице Машиностроительной.

Вместе с ГИБДД определили 132 места, где чаще всего случаются ДТП. На 119 участках работы уже завершили, на 13 — заканчивают. Дополнительно построили тротуары, обустроили освещение, установили светофоры, поставили «лежачих полицейских» в 17 районах. В то же время статистика ДТП при этом остается неблагополучной — в основном это столкновения, опрокидывания и наезды на пешеходов. Минтранс прямо призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Часть денег, уверяет Ранис Файзуллин, идет на дороги, по которым туристы добираются до главных достопримечательностей. Ремонтируют подъезды к Болгару и Болгарскому музею-заповеднику, подъезды к Чистополю, а также участок Казань — Ульяновск — Камское Устье — он входит в маршрут «По страницам истории: открываем секреты Татарстана на авто за четыре дня».

Продолжая тему неинфраструктурных мер поддержки, замминистра отметил, что в этом году республика планирует закупить 121 автобус.