«2026-й будет хуже 2025-го по продажам»: КАМАЗ прогнозирует снова закончить год с минусом

Признаков улучшения нет: продажи грузовой и коммерческой техники на рынке упали на 17% и 20% соответственно

Фото: Сергей Козлов

«Когда все хорошо, продажи седельных тягачей идут в рост, начинаются стройки и увеличиваются продажи самосвалов. Но как только появляется хоть какой-то намек на охлаждение рынка — тут же седельные тягачи падают вперед рынка, а вслед за ними летят самосвалы», — образно обрисовал директор по маркетингу КАМАЗа Денис Дрягин реакцию потребителей на «холодную» макроэкономическую ситуацию в стране. Продажи грузовой и коммерческой техники у автопроизводителей продолжают снижаться второй год, но в этом году спад углубился, констатировали на пленарной сессии «Коммерческий транспорт России — 2026: анализ и перспективы» в рамках впервые проходящей в Казани выставки Comtrans 2026. Неважно чувствуют себя даже неприхотливые «китайцы»: те продают преимущественно завезенные остатки грузовиков. Зато на пике продаж легковые автомобили ГАЗ и Lada.

Автомобиль для Владимира Путина, и какие эчпочмаки вкуснее

— Казань вообще не собирает автомобили, — пошутил вице-премьер Татарстана Олег Коробченко в самом начале пленарной сессии «Коммерческий транспорт России — 2026: анализ и перспективы», собравшей почти всех участников Международной выставки коммерческого транспорта Comtrans 2026.

Удивленным гостям оставалось догадываться, к чему прозвучала двусмысленная реплика. С одной стороны, Казань впервые принимает у себя выставочное мероприятие федерального уровня, которое переехало из московского «Крокус Экспо». С другой стороны, автосборочные и компонентные производства, действительно, находятся не в Казани. Они сосредоточены в Набережных Челнах и Елабуге. Может быть, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко намекал на то, что в следующий раз выставку коммерческого автотранспорта перенесут и вовсе в Закамье?

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Его коллега, министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов, похоже, не будет против. За несколько часов до этого КАМАЗ и МАЗ в его присутствии подписали декларацию о намерениях организации совместного промышленного производства раздаточных коробок. Это будет роботизированное производство, уточнил позже модератор сессии — главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Татарстан — один из заметных автосборочных центров в России, на который приходится 7% выпущенных транспортных средств, продолжил Коробченко. По итогам прошлого года выручка составила 500 млрд рублей, выпущено более 40 000 грузовиков. Средняя заработная плата в РТ по отрасли одна из самых крупных — более 110 тысяч рублей, подчеркнул он. КАМАЗ освоил пятое поколение грузовиков: в этом году на рынок выйдут пять новых моделей автомобилей К-5. В январе этого года стартовало серийное производство нового седельного тягача 65956, способного перевозить 80 тонн сыпучих грузов. В феврале открыт завод мостов стоимостью 6,5 млрд рублей, напомнил Коробченко. К слову, на стенде КАМАЗ были представлены все модификации на базе шасси К5.



Челнинский РариТЭК заключил СПИК на производство газомоторных автомобилей и грузовых автомобилей Lotos (по лицензии китайской компании). Инвестиции — более 4 млрд рублей. Сейчас запущено производство техники на 800 единиц, сообщил Коробченко.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Aurus продолжают собирать в Елабуге, запустили производство премиальных седанов Senat, заверил Коробченко (ходили слухи, что его хотят остановить). «Это автомобиль, на котором ездит Владимир Путин. Он производится тоже у нас, в Татарстане, в Елабуге. Конечно, мы пока не можем сказать, что их производится много. Покупателей мало — автомобиль больно дорогой», — пояснил он. Но сейчас запустили сборку следующей версии — Senat.

С ними плотно работают производители автокомпонентов, многие — из других регионов. Именно их особенно сильно ждут в Татарстане. «Те, кто первый раз приехал в республику, попробуйте эчпочмаки с уткой. Это вообще самое вкусное. Но, может быть, вкуснее лишь эчпочмаки с кониной. Попробуйте!» — по-хозяйски заманивал Коробченко и «отпросился» по срочным делам.

Продажи коммерческой техники в ауте

Продажи всех типов транспортных средств выросли на 6% с начала 2026 года. Всего было продано 925,6 тысячи единиц, привел свежие цифры исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Но пока это единственная позитивная цифра в этом сезоне, заметил он. Почему?

Дело в том, что оживление произошло исключительно в нише продаж легковых автомобилей, тогда как во всех остальных сегментах произошло падение. «Если посмотреть внутрь, то увидим, что общий рост в 6% достигается только за счет легковых автомобилей», — указал Сергей Удалов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Больше всего — на 20% — рухнули продажи легкого коммерческого транспорта. Всего было продано 43 тысячи машин полной массой до 3,5 тонны.

Сопоставимая глубина падения — на 17% — в продажах грузовой техники. При этом средняя грузовая техника почти не почувствовала спада — продажи уменьшились всего на 5%. Пассажирские автобусы также по-прежнему испытывают стабильный спрос — здесь продажи скорректировались всего на 3%.

Почему обвалились продажи грузового и легкого коммерческого транспорта в этом году? Исполнительный директор «Автостата» объяснил это стагнацией МСБ, которому «особо нечего перевозить». Пик продаж транспортной техники пришелся на 2024 год. В преддверии повышения утильсбора грузоперевозчики активно закупали новую технику, доведя парк до 112 тысяч автомобилей. «В основном это делали те, кто занимается доставкой «последней мили», — отметил Удалов. Перевозчики обновляли технику в расчете на ожидаемое увеличение заказов, но этого не случилось. Поэтому после пика продаж в 2024 году произошло неизбежное падение закупок в 2025 и 2026 году. Причем снижение оказалось достаточно серьезным, отметил Удалов.

Автопром выезжает «налегке», а на КАМАЗ давят остатки из КНР

Легковые автомобили показали заметный всплеск продаж — сразу на 9%. С начала года было продано 825,6 тысячи единиц. «Рынок по-прежнему поделен между российскими производителями и импортерами, осуществляющими параллельный импорт в узких нишах. Мы видим, что поставки Mercedes, Hyundai и Peugeot продолжаются», — сообщил Сергей Удалов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Динамика продаж неоднородна: ГАЗ демонстрирует устойчивость — снижение составило всего 14%. В то же время Lada просела на 41%, что связано с падением спроса на модель Largus. Этот сегмент «каблучков» критически важен для малого бизнеса, который сейчас испытывает трудности с обновлением автопарка. В результате коммерческий сектор показывает более глубокое падение, чем рынок в целом.

Стагнация спроса в полной мере отразилась на динамике продаж КАМАЗа. Директор по маркетингу компании Денис Дрягин рассказал, что автозавод рассчитывал завершить 2026 год на уровне прошлого года, когда было продано 33 тысячи грузовиков.

Но вряд ли получится. «Сейчас видим, что 26-й год будет хуже 25-го года», — сказал он, опираясь на данные продаж за 8 месяцев 2026 года. При этом продажи у конкурентов находятся в тех же границах.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Несмотря на общую рыночную ситуацию, КАМАЗ продолжает наращивать долю рынка: с 32% до 37%. Для сравнения: на старте этот показатель составлял 17%. Наши основные конкуренты, в частности «Урал», удерживают схожие позиции. Внутри сегмента китайских брендов происходит перераспределение, однако их общая доля на рынке тяжелых грузовиков продолжает снижаться.

Ключевой фактор, влияющий на рынок, — избыточные складские запасы китайской техники, отметил представитель КАМАЗа. Речь идет о десятках тысяч автомобилей 2024 года выпуска, находящихся в РФ. Это создает серьезное ценовое давление, заявил Денис Дрягин: «Тем не менее позиции отечественных производителей укрепляются: наша совокупная доля достигла 53%, тогда как доля китайских брендов сократилась до 44%». Он видит выход в смягчении ключевой ставки до 12% в будущем году, после чего можно будет говорить о возобновлении инвестиционных процессов.