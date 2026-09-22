В Удмуртии запретили продажу ГСМ подросткам

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон, запрещающий продажу и передачу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Исключения составят лица старше 16 лет, имеющие водительское удостоверение, уточняет «Интерфакс».

По данным председателя комиссии по здравоохранению Александра Шаклеина, с января 2023 года по июнь 2026 года в республике произошло 158 ДТП по вине юных водителей мототехники, в которых погибли пять детей и пострадали 179 человек. В 134 случаях за рулем находились подростки на питбайках, эндуро или кроссовых мотоциклах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Штрафы за нарушение запрета составят от 3 до 4 тыс. рублей для граждан, от 20 до 30 тыс. — для должностных лиц и от 50 до 70 тыс. — для юридических лиц. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Напомним, похожий закон был принят депутатами Госсовета Татарстана 17 июля 2025 года, он запретил розничную продажу бензина лицам, не достигшим 18 лет. После этого аналогичные ограничения ввели еще несколько российских регионов.

Зульфат Шафигуллин