В Казани открыли новое здание Советского райсуда

Сегодня в Казани состоялось неофициальное открытие многоэтажного храма Фемиды на улице Патриса Лумумбы. На его открытие прибыли руководители судебной системы РТ, президент Татарстана и ВИП-силовики республики. Прибыли и два бывших председателя Советского райсуда Казани — Радик Габдуллин, ныне зампред Шестого кассационного суда общей юрисдикции, и Магнави Гараев, председатель Лаишевского райсуда РТ.



По словам Гараева, о подобных условиях он начал мечтать лет 20 назад, когда впервые побывал в судах США. «Это здание им не уступает, а, скорее, превосходит», — оценил он новостройку.

Фото: realnoevremya.ru

«Самым лучшим советским судом» назвал здание на Лумумбы, 48, прокурор Татарстана Илдус Нафиков. И глава Следкома по РТ Валерий Липский с ним согласился.

Сегодня же перед совещанием судей коллег поздравили председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов и руководитель УСД в РТ Зявдат Салихов. Последний пошутил, что статую Фемиды создавали по образу и.о. председателя Советского райсуда Лилии Габдуллиной.

Подробнее о строительстве и судебных ноу-хау в новом здании — в репортаже «Реального времени».