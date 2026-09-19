В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

Избирательные участки продолжают работу в штатном порядке

Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены с 08.25 мск. В ведомстве рекомендуют жителям принять меры безопасности.

В МЧС уточняют: избирательные участки продолжают работать в штатном порядке.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что все участки в Татарстане прервут голосование только в случае объявления угрозы атаки БПЛА или введения режима ракетной опасности.

— И если это в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления команды «Отбой воздушной тревоги», — подчеркнул глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, накануне, в первый день думских выборов, режим беспилотной опасности в Татарстане включали на чуть менее четырех часов.

Зульфат Шафигуллин