В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Избирательные участки продолжают работу в штатном порядке
На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены с 08.25 мск. В ведомстве рекомендуют жителям принять меры безопасности.
В МЧС уточняют: избирательные участки продолжают работать в штатном порядке.
Ранее сообщалось, что все участки в Татарстане прервут голосование только в случае объявления угрозы атаки БПЛА или введения режима ракетной опасности.
— И если это в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления команды «Отбой воздушной тревоги», — подчеркнул глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Напомним, накануне, в первый день думских выборов, режим беспилотной опасности в Татарстане включали на чуть менее четырех часов.
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