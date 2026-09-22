Автоматизированное управление экипажами ДПС и регулировка светофоров для проезда скорых

В Академии наук РТ обсудили применение технологий для безопасности на дорогах

Фото: Айдар Раманкулов

В Татарстане поэтапно вводят автоматизированную систему управления (АСУ) экипажами ДПС, которая отслеживает местоположение экипажа и оперативно распределяет заявки по ДТП. При этом, как сообщил «Реальному времени» начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов, в республике пока нет камер, фиксирующих отсутствие полиса ОСАГО. А замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов предложил внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для санитарного транспорта и организовать дистанционную телефонную поддержку очевидцев ДТП. Подробнее — в материале «Реального времени».

Общая протяженность дорог в Татарстане составляет более 40 тыс. км

На сегодняшний день общая протяженность дорог в Татарстане составляет более 40 тыс. км. В регионе зарегистрировано более 2 млн транспортных средств. Такие цифры озвучил секретарь Совбеза республики Рафаиль Гильманов на пленарном заседании «Философия транспортной мобильности Татарстана: безопасность, устойчивость и цифровая трансформация».



— Рост транспортной активности, внедрение новых технологий, расширение городских агломераций дают не только новые возможности, но и формируют новые риски. Особенно тревожный фактор — это динамика смертности в ДТП. Мы фиксируем рост числа погибших по итогам 2024—2025 годов, и негативная тенденция продолжается в текущем году. Наша задача — увидеть эти риски, заранее выстроить систему, которая будет надежно работать в республике, учитывая нашу географию, плотность транспортных потоков, темпы урбанизации и специфику дорожной сети, — отметил спикер.

На данный момент, как было продемонстрировано на выставке в рамках сессии, сотрудники ГАИ Татарстана уже имеют в своем арсенале комплекс измерения скорости, который в стационарном положении может измерить скорость вплоть до 350 км/ч, передвижной пункт весогабаритного контроля, имеющий диапазон взвешивания до 10 тыс. кг, который работает при температуре от -40 до +40 градусов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сотрудники ГИБДД активно используют единую платформу управления транспортной системой. Эта платформа собирает данные от различных источников транспортной инфраструктуры и имеет аналитические инструменты для повышения безопасности дорожного движения. Так, только в 2026 году разработали специализированный модуль, который цифровизирует деятельность различных ведомств. Здесь можно увидеть оперативную схему отображения ДТП, страницу ЦОФА, где собраны актуальные схемы организации дорожного движения, вплоть до мест концентрации аварий, а также конструктор, с помощью которого выявляют скрытые закономерности и оперативно реагируют на возможность возникновения ДТП такого формата, сообщила представитель организации Фарида Салахиева.

В Татарстане создан кол-центр, где сходится весь поток принимаемых вызовов СМП

За последние пять лет в Татарстане благодаря слаженной работе медработников и скорой помощи удалось сохранить более 16 тыс. жизней, заявил, выступая на сессии, замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

В республике, по его словам, ежедневно работают 255 бригад скорой медицинской помощи, четыре специализированные бригады медицинских катастроф, задействована санитарная авиация с двумя вертолетами. В арсенале имеется 551 санитарный автомобиль — только в 2025 году было получено 100 таких машин.

Согласно озвученным данным, за 8 месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировано 1 973 ДТП с пострадавшими (-4% к АППГ). В них пострадали 2,6 тыс. человек (-4,3% к АППГ) и 212 погибли.

Главный фактор при спасении жизни — скорость доставки пострадавшего с места ДТП до ближайшего пункта оказания медпомощи. Согласно представленным данным, при среднем времени доезда бригады в 13 минут смерть наступала до приезда медиков (71% случаев), в 13,5 минуты — смерть наступала на месте или при эвакуации (3%), а при 9,7 минуты — летальные исходы случались лишь в стационаре (26%).



— С целью совершенствования этапа приема вызовов СМП в республике внедрена автоматизированная система управления скорой медицинской помощи и медицины катастроф, где объединены все станции СМП в едином цифровом контуре. Также в республике создан кол-центр, где сходится весь поток принимаемых вызовов скорой. В основе внедрения лежит переход от административно-территориального направления к процессно-ориентируемому и логистическому управлению: бригада направляется к ближайшему месту вызова без учета закрепления за фиксированной зоной обслуживания, — доложил замминистра.

Анализ показал, что после внедрения Единой диспетчерской службы доезд бригад скорой к месту происшествия в срок до 20 минут зафиксирован в 98% случаев, что соответствует федеральным нормативам.

— Случаи приезда скорой за время более 20 минут обусловлены дальностью, погодой, недостаточным количеством разворотов, съездов и выездов, — объяснил Ильдар Фатихов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, Республиканский центр медицины катастроф в режиме реального времени проводит мониторинг доезда скорой, использования санитарных автомобилей, сверку данных о пострадавших совместно с ГАИ республики.

— Для дальнейшего снижения смертности предлагаем рассмотреть обеспечение приоритетного проезда скорой, продолжать проводить рейды «Уступи дорогу скорой», внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для санитарного транспорта, организовать дистанционную телефонную поддержку очевидцев ДТП, расширить программу обучения первой помощи для населения, а также создавать информационные ролики об оказании первой медпомощи, — резюмировал Фатихов.

В Татарстане поэтапно вводят автоматизированную систему управления нарядами ДПС

Важнейшим шагом для УГИБДД МВД по РТ стала разработка и поэтапное внедрение автоматизированной системы управления нарядами ДПС, заявил на сессии начальник Рустем Гарипов.



— Ее главная задача — сделать управление экипажами прозрачным, эффективным и быстрым. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение экипажа, оперативно распределять заявки по ДТП, в том числе оказывать первую помощь, передавать служебную информацию без задержек, а также вести часть документации в электронном виде, полностью уйти от бумажных форм, — отметил глава татарстанского УГИБДД.

Он подчеркнул, что Татарстан стал пилотным регионом, где внедрили такую систему.

— Кроме того, в республике за 8 месяцев текущего года разместили 22 единицы антивандального оборудования для размещения мобильных комплексов фотовидеофиксации. Это устройство фиксирует превышение скорости, выезд на встречку, непристегнутый ремень. Монтаж такого оборудования несложный, поэтому один сотрудник может обслужить несколько таких комплексов, — сказал спикер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Такое оборудование устанавливают в местах высокой концентрации ДТП, где нет опор освещения, мест для парковки, а также технической возможности подключения стационарных камер. По итогам января — августа 2026 года такими комплексами было зафиксировано 300 тыс. нарушений ПДД, подчеркнул Гарипов.



— Кроме того, в будущем мы планируем применять комплекс «Паркон-А2-Инно» для фиксации тех нарушений, которые приводят к ДТП со смертельным исходом, — отметил спикер.

Речь идет о комплексе, разработанном еще в 2024-м совместно с Иннополисом и ГБУ «БДД» на базе квадракоптера с привязкой системы питания. Он может быстро разворачиваться на местности и фиксировать нарушения с воздуха на высоте до 20 метров с дальнейшей передачей в систему «Паутина».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом в беседе с корреспондентом «Реального времени» Гарипов сообщил, что камер, фиксирующих у водителей отсутствие ОСАГО, в Татарстане пока нет. Напомним, что в России планировали поэтапно начать вводить такие устройства с октября 2026 года.

— Пока нет таких. В работе это все ведется (переговоры по установке, — прим. ред.), причем не только в республике, но и во многих других регионах, однако пока я не могу сказать, в течение какого времени они будут установлены на дорогах, — сказал изданию глава УГИБДД по РТ.

К 2030 году в Татарстане 85% общественного транспорта будет не старше 5 лет

К 2030 году в Татарстане планируют обновить 539 автобусов, а в целом в планах долю парка общественного транспорта в возрасте не старше 5 лет довести до 85%. В среднем планируется обновлять по 108 единиц в год. Об этом на сессии заявил замминистра транспорта республики Марат Хисамутдинов.

Для справки: на сегодняшний день в Казани 635 (76,4%) автобусов находятся в нормативном состоянии. Причем 241 единица — в возрасте до 5 лет, 244 — 6—9 лет, а остальные 150 — 10 лет и старше.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Для сравнения: в Челнах все 217 автобусов (100%) находятся в нормативном состоянии и не старше 5 лет.

В Нижнекамске — 74 автобуса (100%) находятся в нормативном состоянии, из них 71 — не старше 5 лет и еще 3 достигли 6—9 лет.

В других муниципальных образованиях 441 автобус совокупно (79,9%) находится в нормативном состоянии. Из этого количества 204 — пятилетки, 136 — 6—9 лет, 101 — от 10 лет и старше.

— За последние 5 лет в республике закуплен 621 автобус. В текущем году планируется приобретение еще 121 автобуса. По состоянию на сегодняшний день федеральный показатель нормативности общественного транспорта в Республике Татарстан составляет 82,3%. На регулярных маршрутах мы сейчас видим, что практически задействовано 1 367 автобусов. Из них в возрасте до 5 лет находятся 733 автобуса, от 5 до 10 лет — 383 автобуса и от 10 лет и старше — 251 автобус, — доложил замминистра.

Кроме того, в Татарстане разрабатывают аналитическую платформу, куда интегрируют все виды перевозок. Такая мера позволит аккумулировать данные о перевозчиках и маршрутах, транспортных средствах, расписаниях, а также поможет автоматизировать контроль за подобными процессами.

— За основу при разработке моделей в республике взяли успешный опыт Набережных Челнов. Там уже объединили автобусные и трамвайные хозяйства в одну структуру с централизованной диспетчерской службой и добились заметного роста эффективности. Теперь этот подход планируем масштабировать на всю республику. Конечно, при реализации таких проектов возникают и сложности. Например, необходимо согласовать интересы разных перевозчиков, модернизировать IT-системы, обучить персонал. Но главная идея — создать более слаженную, прозрачную и удобную для пассажиров транспортную систему, — подчеркнул выступающий.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также в Нижнекамске совместно с компанией «Яндекс Транспорт» запущен первый среди регионов России проект с передовыми решениями по цифровизации общественного транспорта и городской агломерации. Согласно проекту, в городе внедряются технологии альтернативной навигации транспорта при устойчивой работе навигационных спутниковых систем и ЧПС ЭРА-ГЛОНАСС.

Власти Татарстана планируют интегрировать республику и в федеральную Единую транспортную дирекцию (ЕТД) в целях развития мультимодальных перевозок различными видами транспорта с применением технологии единого билета. Эта мера улучшит транспортную доступность региона, в том числе и туристических территорий. Минтранс 30 января 2026-го уже подписал соответствующее соглашение с ЕТД.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Технология не должна становиться самоцелью»

Транспортную политику Татарстана следует рассматривать через три взаимосвязанных критерия: безопасность, устойчивость и технологическое развитие.



— При этом технология не должна становиться самоцелью. Ее ценность определяется тем, насколько она повышает доступ, безопасность и предсказуемость проезда. Для Татарстана эта задача особенно важна, так как республика объединяет крупные агломерации, промышленные центры, малые города и сельские районы. Нам нужно организовать систему, которая сокращает расстояние не только в километрах, но и во времени, стоимости и доступности возможностей, — сказал он.

Сейчас у Татарстана по этой линии три приоритета. Первый — безопасность, заключающийся в том, что современная система позволяет перейти от реагирования на последствия к предупреждению риска.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Однако цифровые инструменты не заменяют культуру поведения. Именно поэтому технологический опыт необходимо дополнять профилактикой и обучением детей и молодежи, должны быть соответствующие ответственность водителя и уважение к каждому участнику движения. Безопасность — общий результат государства, бизнеса, науки, образования и граждан, — обратил внимание спикер.

Второй приоритет — устойчивость и связанность. Для агломерации важны мультимодальность и управление интенсивными транспортными потоками. Для малых городов — надежное межмуниципальное сообщение. Для сельских районов — доступ к социальным объектам, рабочим местам и участковым.

— Соответственно, устойчивость означает, что транспортная система сохраняет работоспособность в различных условиях, рационально использует ресурсы и минимизирует воздействие на окружающую среду, — подчеркнул глава АН РТ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Третий приоритет — технологические действия сохраняют трансформацию. Как напомнил Минниханов, еще в марте 2025-го президент России Владимир Путин дал масштабный перечень поручений по развитию беспилотных транспортных систем. Речь идет не об отдельных экспериментах, а о создании условий для широкого внедрения беспилотного транспорта, развития инфраструктуры, информативной базы, отечественных технологий и подготовки кадров.

— Одним из практических шагов в реализации задач становится запуск пилотных проектов в регионах. И здесь федеральная повестка получает прямое продолжение для Татарстана. Республика включена в число пилотных регионов, где предстоит протестировать беспилотный пассажирский и общественный транспорт. Вместе с Татарстаном в проект вошли Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область. Доклад о ходе реализации нужно представить до 15 января 2028 года. Для нас это одновременно высокая оценка накопленного задела и конкретной ответственности, — поделился Минниханов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Он добавил, что для реализации поручения российского лидера в республике необходимо определить сценарий применения территорий, требования безопасности к инфраструктуре, кадры и методы регулирования.

— У Татарстана уже есть практическая база для этой работы. Так, КАМАЗ развивает беспилотные магистральные перевозки на трассе М-11, готовится запустить на М-12. Беспилотные такси работают с 2018 года, совершив уже около 100 тысяч поездок и около миллиона километров пробега. Беспилотная авиация применяется в сельском, лесном хозяйстве, мониторинге территорий и других отраслях, — подчеркнул Минниханов.

Илья Репин / realnoevremya.ru

При этом новые отрасли требуют не отдельных специалистов, а командной работы.

— Нужны инженеры-программисты, специалисты по искусственному интеллекту, технике связи, кибербезопасности, эксплуатации правовых данных. Поэтому каждая система должна строиться как непрерывная траектория: школьный интерес, ориентирование на образование, проект на работу, испытания, стажировка и трудоустройство. Образовательные программы необходимо формировать совместно с предприятиями и связать с реальными проектами республики. Одним из инструментов раннего вовлечения молодежи стала Лига беспилотных систем. Она меняет воздушные, земные и водные направления, — резюмировал Минниханов.