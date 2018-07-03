Технополис Химград
Общая информация
Технополис «Химград» – первый сертифицированный индустриальный парк России, создан в 2006 г. Управляющей компанией является ОАО «УК «Идея-капитал».
Площадь Технополиса: 131 га.
Общая площадь помещений: 500 000 кв.м.
Количество резидентов: 260 компаний
Среднесписочная численность работников: 6 900 чел.
Объем валовой продукции резидентов Технополиса за 2015 г.: 20,1 млрд. руб.
Объем налоговых поступлений за 2013 г.: 2,3 млрд. руб.
Государственные инвестиции: 1,74 млрд. руб.
Частные инвестиции: 15,7 млрд. руб.
Мультипликатор госинвестиций: 9,3
Основными целями проекта являются:
- создание современного индустриального парка отраслевой направленности с готовой инженерной инфраструктурой;
- реконструкция и строительство производственных зданий нового формата, предназначенных для размещения высокотехнологичных производств;
- формирование зоны деловой активности, создание высокопроизводительных рабочих мест.
Резидентами площадки являются компании, работающие в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий.
Крупными резидентами Технополиса «Химград» являются ООО «Данафлекс-нано», НПП «Тасма», ООО «ПАЛП-Инвест», ОАО «Карпол», ОАО «Старт», ООО «Фосфорос», ОАО «СП «Геробпласт», ОАО «НИЦ «Инкомсистем», ООО «ПластКомпозит Материалс», международный концерн BASF, французская компания Air Liquide и др.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, Казань, Восстания, 100
- Телефон: + 7 (843) 227-41-40
- Email: info@himgrad.ru
- Сайт: www.himgrad.ru
Дата последнего обновления: 03.07.2018