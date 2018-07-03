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Технополис Химград

Строительство, Коммерческая недвижимость
Технополис Химград

Общая информация

Технополис «Химград» – первый сертифицированный индустриальный парк России, создан в 2006 г. Управляющей компанией является ОАО «УК «Идея-капитал».

Площадь Технополиса: 131 га.

Общая площадь помещений: 500 000 кв.м.

Количество резидентов: 260 компаний

Среднесписочная численность работников: 6 900 чел.

Объем валовой продукции резидентов Технополиса за 2015 г.: 20,1 млрд. руб.

Объем налоговых поступлений за 2013 г.: 2,3 млрд. руб.

Государственные инвестиции: 1,74 млрд. руб.

Частные инвестиции: 15,7 млрд. руб.

Мультипликатор госинвестиций: 9,3

Основными целями проекта являются:

  • создание современного индустриального парка отраслевой направленности с готовой инженерной инфраструктурой;
  • реконструкция и строительство производственных зданий нового формата, предназначенных для размещения высокотехнологичных производств;
  • формирование зоны деловой активности, создание высокопроизводительных рабочих мест.

Резидентами площадки являются компании, работающие в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий.

Крупными резидентами Технополиса «Химград» являются ООО «Данафлекс-нано», НПП «Тасма», ООО «ПАЛП-Инвест», ОАО «Карпол», ОАО «Старт», ООО «Фосфорос», ОАО «СП «Геробпласт», ОАО «НИЦ «Инкомсистем», ООО «ПластКомпозит Материалс», международный концерн BASF, французская компания Air Liquide и др.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, Казань, Восстания, 100
  • Телефон: + 7 (843) 227-41-40
  • Email: info@himgrad.ru
  • Сайт: www.himgrad.ru

Дата последнего обновления: 03.07.2018

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