В Татарстане потребительский спрос за год возрос на 6,7%

По России показатель составил 6,4%

Фото: Максим Платонов

За прошедший год в Татарстане потребительский спрос возрос на 6,7%. Такую оценку дают эксперты «РИА Новости». Таким образом, республика заняла 40-е место в рейтинге регионов.

Самый большой прирост потребительского спроса зафиксировался в Адыгее — он увеличился на 20,7%. На втором месте с показателем в 11,7% оказалась Карачаево-Черкессия, а на третьем — Башкортостан (11,2%).

Всего по России потребительский спрос за год возрос на 6,4%. По сравнению с 2023 годом темпы роста спроса увеличились, тогда они составляли 6,2%. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

Снижение потребительского спроса отметилось лишь в одном регионе — Севастополе. Самое сильное снижение здесь произошло в секторе общественного питания, оборот которого снизился более чем в два раза. Негативную динамику показала и розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный, снижение составляло 4,3%.



Елизавета Пуншева