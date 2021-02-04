Заколдованное место: под Казанью снова судят главу Семиозерки

По версии СК, 31-летний чиновник посодействовал незаконному отчуждению участка и его зачистке от вековых деревьев

В Высокогорский райсуд поступило дело бывшего главы Семиозерского поселения. Этот пост уроженец Ульяновска Рамиль Гусамов занял в 26 лет и под конец депутатского срока получил уголовное дело — с подачи подопечных жителей поселка Озерный. Людей возмутила санкционированная главой вырубка вековых берез, дубов и лип, а прокуроры и следователи пришли к выводу, что сам участок с лесом оказался в чужих руках путем незаконного расширения границ и подмены адреса. Гусамов — уже третий глава Семиозерки, который попал на крючок силовиков.

Возмущенные селяне прорубили главе дорогу в суд



Уголовное дело против сельского главы и депутата Рамиля Гусамова возбуждал лично глава Следкома по РТ Валерий Липский. В июле прошлого года — примерно через две недели после народного схода на месте вырубки леса в поселке Озерный Высокогорского района. Местные забили тревогу — зону отдыха уничтожают ради строительства коттеджей. Особенно удивило людей наличие разрешение на данные виды работ за подписью Гусамова. На сходе звучали обвинения в «обслуживании» местной властью чужих коммерческих интересов.

Пост главы Семиозерского поселения Рамиль Гусамов занял в 2016-м, до этого в течение трех лет был директором в мамадышской фирме «Апейрон-Строй», специализирующейся на торговле лесом, стройматериалами и сантехоборудованием. Параллельно числился индивидуальным предпринимателем в Ульяновске, главным видом деятельности ИП указал деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Прокуроры по итогам проверки направили материалы для возбуждения дела на Гусамова в Следком, а в суд ушел иск о признании незаконным права собственности на данный участок в лесном массиве. Решение по иску суд пока не вынес. В качестве ответчиков привлекают размежевавшего данную землю кадастрового инженера и нового владельца участка — бизнесмена Артема Горбатова, директора и соучредителя «Фабрики каркасов» и «Каркасспецстроя». Со слов местных, его компании занимаются возведением домов на Высокой Горе.

В июле прошлого года местные жители забили тревогу — зону отдыха уничтожают ради строительства коттеджей. Фото предоставлено жителями поселка Озерный

Как уточнили «Реальному времени» в Следкоме по РТ, материалы в отношении Горбатова по признакам мошенничества направлены по подследственности в МВД для принятия процессуального решения. Ну а дело Гусамова уже поступило в суд. Забегая вперед — ни бизнесмен, ни теперь уже бывший депутат с претензиями в свой адрес не согласны.

После народного схода дальнейшее наступление на лес была остановлено. Однако уже этой зимой рядом с уцелевшими деревьями выросли... два столба линии электропередач. «По поводу этих столбов мы снова написали обращения в прокуратуру и Следственный комитет. Вероятно, по весне тут планируют начать стройку», — говорит один из активистов Озерного Валерий Нехаев. «После прекращения вырубки, глава включил административный ресурс и затеял проверку границ уже наших территорий. Думал, что найдет превышение. Не нашел», — вспоминает другой житель Озерного Олег Кузягин. В народе ульяновца Гусамова считали родственником представителей районной власти.

В чем обвиняют Рамиля Гусамова

Больше пяти лет назад, разбирая вещи на родительской квартире, казанец Кузнецов обнаружил свидетельство о праве собственности своего отца на участок по улице Ясная в подсобном сельском хозяйстве «Озерный» казанского завода КМПО. После принятия наследство Кузнецов и его сестра зарегистрировали долевую собственность на этот участок 1000 кв. м с кадастровым номером 16:16:000000:5857, правда, его границы и местоположение в госреестре не были определены. Попытка наследников восполнить этот пробел успехом не увенчалась — в Росреестре до процедуры межевания просили согласовать границы земли на уровне поселения. А сельская администрация сначала отправляла в Минлесхоз, ссылаясь, что участок относится к лесному фонду, а позже просила представить сначала межевой план.

После игры в бюрократический футбол у наследников опустились руки, и они решили проблемную землю продать. Покупателем выступил работодатель одного из наследников — Артем Горбатов. Последний, по версии следствия, изготовил ситуационный план земельного участка с тем же номером — переместил его на бумаге из подсобного хозяйства «Озерный» в границы одноименного поселка и в марте 2020-го обратился к главе поселения с заявлением об изменении адреса своего участка.

Уголовное дело против сельского главы и депутата Рамиля Гусамова возбуждал лично глава Следкома по РТ Валерий Липский. Фото: tatarstan.ru

Следователи Высокогорского МРСО Следкома по РТ считают — глава прекрасно знал, что участок 16:16:000000:5857 не входит в границы населенного пункта Семиозерского поселения и его местоположение не определено, однако это не помешало издать постановление об изменении адреса участка с улицы Ясной, 26 в подсобном хозяйстве на улицу Производственную,25 в поселке Озерный. Также, по версии силовиков, Гусамов был осведомлен, что в Генплане поселка этого участка на Производственной нет, а данная территория отнесена к зоне рекреационного назначения Р-1, предназначенной для отдыха, туризма, занятий спортом. Однако, согласно Правилам землепользования и застройки, которые почему-то разошлись с Генпланом, тот же участок включен в зону Ж-1 — для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Причем, в мае 2020-го границы спорного надела расширились с 1000 до 1600 квадратов — глава поселения подписал акт согласования границ земельного участка, составленный кадастровым инженером по заказу Горбатова. На следствии этот инженер рассказывала, что площадь в 1600 кв. м озвучил заказчик, никаких природных либо искусственных границ на данном участке лесного массива не было. Гусамов, по версии следствия, узаконил расширение, чем также превысил полномочия. Чтобы расширение было законным, требовались доказательства, что указанные границы исторически сложились и участок в таком виде существует 15 лет и более.

Еще через несколько дней ныне обвиняемый подписал разрешение Горбатова вырубить 68 деревьев в границах участка. Следствие установило — лесорубы успели снести 54 дерева, в том числе за пределами границ. Некоторые из уничтоженных дубов, лип и берез, как позже установили лесничие, росли на этом месте больше века и достигали в охвате больше 70-ти сантиметров.

Ущерб от незаконного отчуждения земли из госсобственности силовики оценили в 1 млн 739 тысяч рублей. Еще на 27,6 тысячи потянула незаконная вырубка — в этой части ущерб мог быть и больше, но почему-то спорная земля с вековыми деревьями в свое время оказалась за границами участков Лесного фонда РФ. Ближайший из них — в 180-ти метрах.

Статус потерпевших в деле Гусамова получили новый глава Семиозерского поселения и председатель ПИЗО Высокогорского района. Нюанс в том, что никто из них не знает — где же та улица Ясная, указанная в первичном свидетельстве о праве собственности ныне покойного ветерана КМПО. Иных документов, подтверждающих ее существование, не нашлось.

Ущерб от незаконного отчуждения земли из госсобственности силовики оценили в 1 млн 739 тысяч рублей. Еще на 27,6 тысячи потянула незаконная вырубка. Фото предоставлено жителями поселка Озерный

Версия защиты: глава поселения действовал по закону

Как утверждают источники «Реального времени», на допросах обвиняемый Гусамов и свидетель Горбатов уверяли — никаких дружеских и финансовых отношений между ними не было, только работа. По версии защиты, обвиняемый действовал строго в рамках своих полномочий. По действующему законодательству, главы поселений вправе менять адрес объекта, исполком Высокогорского района в феврале 2020-го наделил их еще и правом согласования границ поселения, сообщил «Реальному времени» адвокат бывшего чиновника-депутата Фарид Сабитов. По его мнению, постановление районной власти противоречит федеральному законодательству, и на деле согласованием должны заниматься в самом исполкоме района.

Адвокат уверяет, что увеличение границ участка также предусмотрен нормативными документами: «Гусамов руководствовался вышеуказанным постановлением исполкома района, документами, составленными кадастровым инженером и Правилами землепользования и застройки». «Добро» на вырубку, по словам Сабитова, также основана на административных регламентах.

С позицией СК об отчуждении участка и ущербе бюджету защитник тоже не согласен: «Несмотря на позицию следствия, что спорный земельный участок находится не на улице Производственная поселка Озерный Семиозерского сельского поселения Высокогорского района РТ, а в другом месте, его реальное местоположение в ходе следствия не установлено».

Выводы о наличии ущерба и его размере можно сделать лишь исходя из разницы в стоимости участка на улице Производственной и участка «в другом месте, которое подлежало установлению в ходе следствия», — полагает Фарид Сабитов.

Защитой направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования экс-главы Семиозерки за отсутствием состава преступления. Материалы уголовного дела поступили в райсуд две недели назад. Дата первого заседания пока не назначена.

В рамках предварительного следствия под арест попали два участка и жилой дом обвиняемого, а также спорный участок 1600 квадратов бизнесмена Артема Горбатова. Последний вчера сообщил журналисту «Реального времени», что считает претензии в свой адрес необоснованными и пообещал при личной встрече назвать некоего заказчика. Но встречу отменил со ссылкой на форсмажор.

За восемь лет в Семиозерском поселении Высокогорского района Татарстана сменилось девять руководителей. В 2014-м виновной в пособничестве афере с отчуждением земли, земельном подлоге и превышении полномочий суд признал экс-главу данного поселения Ольгу Садыкову. Суд установил — в 2011-2012 годах она изготовила две фиктивные выписки из похозяйственной книги, вследствие чего из собственности государства ушли участки в селе Семиозерка и деревне Теплый Ключ. Ущерб бюджету оценили в 530 тысяч рублей. Садыкова вину признала лишь частично, и получила наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.

В 2017-м в Следкоме возбудили дело о мошенничестве с контрактом 2014-го года на очистку озера в поселке Озерный. Фото: tatar-inform.ru

В 2017-м с подачи прокуроров в Следкоме возбудили новое дело о мошенничестве с контрактом 2014-го года на очистку озера в высокогорском поселке Озерный. Силовики полагали, что оплаченные из бюджета работы на 1,1 млн рублей полностью выполнены не были, поскольку вода в озере так и не появилась, а ил и прочий мусор на дне остались. Вопросы возникли и к исполнителям, и к главе поселения. Однако позже дело закрыли. В ходе расследования выяснилось: работы на объекте провели, но успеха не добились — ввиду отсутствия природных источников пересохшее озеро так и не ожило.