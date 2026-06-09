ФСБ предотвратила теракт в колонии Ульяновской области в канун праздника Курбан-байрам

Преступление планировал осужденный, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ совместно с ФСИН предотвратили террористический акт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. По данным спецслужбы, которые предают РИА «Новости», преступление планировал осужденный 1985 года рождения, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

Как сообщили в ФСБ, мужчина намеревался совершить нападение на сотрудников колонии в канун праздника Курбан-байрам. По версии следствия, его действия были мотивированы религиозной ненавистью и враждой.

Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Расследование продолжается.

Наталья Жирнова