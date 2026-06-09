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Происшествия

Число погибших граждан Азербайджана после атаки БПЛА в Азовском море выросло до шести

14:18, 09.06.2026

Российские власти заявляли, что суда были атакованы украинскими беспилотниками

Число граждан Азербайджана, погибших в результате атаки на торговые суда в Азовском море, увеличилось до шести. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Инцидент произошел 5 июня. Под удар попали торговые суда «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону. Ранее азербайджанская сторона сообщала о пяти погибших гражданах страны, однако позднее было установлено, что один из погибших являлся гражданином России.

По данным азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела еще двух граждан Азербайджана.

Скриншот с сайта Википедия

Российские власти заявляли, что суда были атакованы украинскими беспилотниками. Позднее украинские военные сообщили о нанесении ударов по пяти судам в районе Мариуполя и Бердянска. По утверждению командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, суда использовались для логистических перевозок, включая транспортировку грузов и топлива.

Наталья Жирнова

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Происшествия

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