МЧС: за неделю в Татарстане произошло 86 пожаров, в которых погибли три человека

За этот же период на водоемах республики произошло одно происшествие

Фото: Артем Дергунов

С 1 по 7 июня в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 86 пожаров. В результате погибли три человека. Пожарным удалось спасти пять человек, трое из которых получили травмы, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

За этот же период на водоемах Татарстана произошло одно происшествие. В результате спасатели оказали помощь и спасли одного человека.

В МЧС напомнили жителям республики о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, использовать только исправные электроприборы, следить за состоянием электропроводки и не оставлять работающую технику без присмотра. В ведомстве также призвали соблюдать меры безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра и отказаться от употребления алкоголя во время отдыха у водоемов.

Напомним, что ранее в Казань прибыл министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Наталья Жирнова