Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37 человек

Большинство жертв получили смертельные травмы из-за обрушения и падения конструкций

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 у берегов острова Минданао на юге Филиппин выросло до 37 человек. Об этом сообщает GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

По данным властей, в регионе Сокксксарген подтверждены 33 случая гибели людей, еще четыре человека погибли в регионе Давао. Большинство жертв получили смертельные травмы из-за обрушения и падения конструкций. Так, майор полиции Роланд Катобуран сообщил агентству AFP, что в Алабеле, муниципалитете недалеко от города Генерал-Сантос, два человека были раздавлены обрушившейся стеной.

— У нас есть пострадавшие. На них обрушилась стена, — сказал он накануне, добавив, что офицерам не разрешают возвращаться на свои посты, на некоторых из которых теперь потрескались стены.

Генерал-Сантос объявлен зоной бедствия. По предварительным данным, повреждены девять мостов, 19 участков дорог и более 1,8 тысячи жилых домов, около 1,5 тысячи из которых полностью разрушены. Многие жители остаются на открытых площадках из-за продолжающихся афтершоков. Власти рассматривают возможность создания временных убежищ и палаточных лагерей для размещения эвакуированных.

В результате стихийного бедствия пострадали 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Землетрясение затронуло более 17,6 тысячи семей, или около 77 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в июне состоится визит президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего в Казань на саммит Россия — АСЕАН 17 июня. Об этом сообщил посол Филиппин в России Игорь Байлен на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. На данный момент уточненной информации нет.

Наталья Жирнова