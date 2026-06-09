Шевыреву предъявят и самокат: в Казани в отношении ВИП-дорожника возбудили новое дело

Сегодня суд Казани продлил ему срок запрета определенных действий до 14 августа

Фото: Артем Дергунов

Сегодня Советский райсуд Казани в первый раз продлил срок запрета определенных действий предполагаемому бенефициару стройхолдинга «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву. Его по-прежнему обвиняют в причастности к организации покушения на убийство Ирины Шевыревой — жены сына. Мотив преступления официально не называли и сегодня, передает с заседания журналист «Реального времени».

По делу о наезде самоката Шевырева еще не допрашивали

При этом на заседании следователь Айрат Гиниятуллин сообщил — на прошлой неделе в отношении фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело — о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью Шевыревой. По данным «Реального времени», речь о событиях лета 2024 года, когда невестку заслуженного строителя сбили на самокате. В управлении этим транспортом с целью нанесения телесных повреждений женщине ранее сознался Рафис Султанов. Шевырев по этому делу показаний пока не давал.

Иван Шевырев (в центре) остается фигурантом этого дела. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, первоначально силовики задержали и мужа, и свекра потерпевшей. Однако Иван Шевырев был освобожден в статусе подозреваемого под подписку, а его отец водворен в СИЗО. Там он находился до 24 февраля текущего года — в этот день Верховный суд Татарстана решил смягчить меру пресечения до домашнего ареста. При этом в апреле Советский райсуд не стал продлевать эту меру пресечения, избрав более мягкую — запрет определенных действий, включая выход из дома в вечерние и ночные часы.

Защита: ночной запрет негативно сказывается на работе компании

На отмене ночного запрета сегодня больше всего настаивала защита. Адвокат обвиняемого Ильдар Нуриахметов указывал — его подзащитный занимает должность замдиректора в компании «Волга-Автодор», однако играет в ней ключевую роль, отвечая именно за производственный процесс. А строительство и ремонт дорог — процесс круглосуточный. С учетом этого защитник просил заменить запрет подпиской о невыезде либо исключить из него ограничение в части ночного времени, которое «нагативно сказывается» на деятельности организации. Со слов Нуриахметова, речь идет в том числе об обязательствах компании по исполнению госконтракта.

«Дорожные работы идут в основном ночью. Если есть возможность, прошу ночной запрет отменить», — выступил и сам Станислав Шевырев.

Адвокат Ильдар Нуриахметов выступал и в защиту бизнеса «Волга-Автодора». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По ходатайству адвоката к материалам дела приобщили справки от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, что Шевырев не нарушал условий как домашнего ареста, так и более мягкой меры пресечения. Также защитник представил письмо гендиректора компании Нигматуллина, который от имени всего трудового коллектива просил Советский суд Казани о послаблении. В письме также указывалось — Шевырев является авторитетным руководителем, добрым и отзывчивым человеком.



Старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин и помощник прокурора Советского района Диана Колесова возражали против «ночного освобождения» ВИП-дорожника. При этом представитель СК указывал, что раз в компании есть гендиректор, то он и должен обеспечивать работу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заметим, ранее за рамками расследования дела звучали версии, что скромной должностью замдиректора реальное влияние Станислава Шевырева не ограничивается. Впрочем, попытки экономической полиции найти компромат в бизнесе данного фигуранта оказались безуспешными. Поэтому экономических эпизодов в деле не появилось.

Как отмечает один из источников «Реального времени», сравнение ДНК у Шевыревых и друга семьи, замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева, с потожировыми следами на изъятых у непосредственного исполнителя купюрах дали отрицательный результат.

Расследование дела находится на финишной прямой. В ближайшее время Шевырева и иных обвиняемых начнут знакомить с материалами уголовного дела. В нем уже более 10 томов.

Число фигурантов в деле пока не поменялось

Дело о резонансном покушении на супругу казанского бизнесмена находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина, расследованием занимается 1-й отдел по особо важным делам Следкома по Татарстану.

Напомним, утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Камеры уличного наблюдения зафиксировали и его прибытие к месту будущего преступления на электровелосипеде, и нападение, и отход этого «велокиллера». Его личность силовики установили довольно оперативно: экс-сотрудник МЧС Рафис Султанов после преступления покинул Татарстан на автомобиле брата другого фигуранта дела Бурихона Хамидова, но уже через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался сразу в двух нападениях на Ирину Шевыреву — с нанесением ножевых и более раннем наезде на электросамокате. В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно. Озвучивал и цифру — якобы за убийство были обещаны 40 млн рублей.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под домашним арестом и госзащитой находится Булат Галлямов, работавший в службе безопасности «Волга-Автодора» девять лет до задержания. Под стражей — глава службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и Бурихон Хамидов, неофициально работавший в той же организации. Его брат объявлен в международный розыск. Мужу потерпевшей Ивану Шевыреву избрали подписку в ранге подозреваемого, у его отца Станислава, которого силовики изначально считали заказчиком преступления, — запрет определенных действий.

Уже на следующей неделе фигурантам может быть предъявлено окончательное обвинение. Для удобства следственных действий в СИЗО Казани из изолятора в Мензелинске вернули Черкасина. При этом Следком заблокировал его попытку уйти на СВО.

