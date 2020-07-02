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Главный следователь Татарстана Липский возбудил дело на главу Семиозерского поселения

21:45, 02.07.2020
Главный следователь Татарстана Липский возбудил дело на главу Семиозерского поселения
Фото: "Реальное время"

Сегодня руководитель Следкома по РТ Валерий Липский возбудил дело в отношении главы Семиозерского поселения Высокогорского района Татарстана. Его подозревают в превышении должностных полномочий с отчуждением и вырубкой участка лесного фонда, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Информацию подтвердили в прокуратуре Татарстана, отметив, что дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по жалобам жителей поселка Озерный, которые возмутились рубкой леса и строительством коттеджей на его месте.

Ранее надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании незаконным и прекращении права собственности на этот земельный участок.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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