За школу в Бирюлево повязали в Казани: в коммерческом подкупе на 5 млн обвиняют главу «Ай Пи групп»
Сотрудники экономической полиции задержали его вчера после получения миллионов
В Советский райсуд Казани поступило ходатайство Следкома на арест управляющего московской стройкомпании «Ай Пи групп» Фарида Нурутдинова. Накануне его задержали в офисе казанской фирмы «Ротор» после получения 5 млн рублей. По данным источников «Реального времени», эту сумму силовики считают частью «отката» в 40 млн рублей, которые представитель подрядчика якобы требовал с субподрядной организации — за подписание актов по строительству новой школы в Бирюлево.
Суд не смог избрать меру пресечения фигуранту и продлил срок его задержания на 48 часов.
Как отмечают источники, контракт на возведение учебного заведения на 825 мест в московском районе Восточное Бирюлево был заключен в 2022 году.
Вину 41-летний Фарид Нурутдинов не признает. Комментировать претензии в свой адрес он сегодня отказался.
Дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) возбуждено во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана.
Задержание проводилось в формате оперативного эксперимента, в котором принял участие второй участник незаконной сделки.
Нурутдинов родом из Чистополя, имеет постоянную регистрацию в Казани и временную в Москве.
На заседании следователь Алмаз Шайхутдинов ходатайствовал о заключении московского застройщика с татарстанскими корнями в СИЗО на два месяца. Однако суд решил вернуться к этому вопросу в четверг.
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