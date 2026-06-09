За школу в Бирюлево повязали в Казани: в коммерческом подкупе на 5 млн обвиняют главу «Ай Пи групп»

Сотрудники экономической полиции задержали его вчера после получения миллионов

Фото: Ирина Плотникова

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство Следкома на арест управляющего московской стройкомпании «Ай Пи групп» Фарида Нурутдинова. Накануне его задержали в офисе казанской фирмы «Ротор» после получения 5 млн рублей. По данным источников «Реального времени», эту сумму силовики считают частью «отката» в 40 млн рублей, которые представитель подрядчика якобы требовал с субподрядной организации — за подписание актов по строительству новой школы в Бирюлево.

Суд не смог избрать меру пресечения фигуранту и продлил срок его задержания на 48 часов.

Как отмечают источники, контракт на возведение учебного заведения на 825 мест в московском районе Восточное Бирюлево был заключен в 2022 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вину 41-летний Фарид Нурутдинов не признает. Комментировать претензии в свой адрес он сегодня отказался.

Дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) возбуждено во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана.

Задержание проводилось в формате оперативного эксперимента, в котором принял участие второй участник незаконной сделки.

Нурутдинов родом из Чистополя, имеет постоянную регистрацию в Казани и временную в Москве.

На заседании следователь Алмаз Шайхутдинов ходатайствовал о заключении московского застройщика с татарстанскими корнями в СИЗО на два месяца. Однако суд решил вернуться к этому вопросу в четверг.