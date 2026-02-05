Погрузка на железной дороге в Татарстане выросла на 8,9% в январе

Объем погрузки зерна увеличился на 35,3%

Фото: Максим Платонов

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Татарстане в январе 2026 года составила 1,5 млн тонн — на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Данные свидетельствуют о положительной динамике грузоперевозок в регионе.

Детальный анализ структуры погрузки показывает разнонаправленные тенденции по отдельным категориям грузов:

нефть и нефтепродукты: 1 млн тонн (+12,1% к уровню января 2025 года);

химические и минеральные удобрения: 89,3 тыс. тонн (снижение на 13,7%);

зерно: 62,4 тыс. тонн (+35,3%);

химикаты и сода: 50,6 тыс. тонн (+6,3%).

Татарстан входит в зону обслуживания Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Эта магистраль охватывает территорию 15 субъектов: восемь областей, шесть республик и Пермский край. На Горьковской железной дороге функционирует 368 станций, из которых 243 ведут грузовые операции.

Напомним, в январе 2026 года ГЖД обслужила почти 3 млн пассажиров. С вокзалов и станций магистрали отправились 2,9 млн человек — на 0,6% меньше, чем в январе 2025 года

Рената Валеева