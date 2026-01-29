Новости промышленности

Объем рынка легкой промышленности России достиг 2,6 трлн рублей

15:28, 29.01.2026

При этом 60% продукции приходится на импортные товары

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр экономического развития России Максим Решетников представил актуальные данные о состоянии легкой промышленности в стране. По итогам 2025 года объем рынка составил 2,6 триллиона рублей, при этом 60% продукции приходится на импортные товары.

Глава ведомства подчеркнул, что полная изоляция от импорта нецелесообразна. Вместо этого предлагается сфокусироваться на развитии конкретных направлений.

Особое внимание уделяется гособоронзаказу, производству специализированных материалов и тканей, а также выпуску школьной формы.

Министр отметил важность сохранения российских брендов и компетенций. По его словам, там, где производство выгоднее организовывать за рубежом, необходимо обеспечить участие отечественных компаний — владельцев брендов и документации.

Наталья Жирнова

