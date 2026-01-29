Carlyle станет владельцем активов «Лукойла» за рубежом

Фото: Артем Дергунов

Нефтяная компания «Лукойл» сообщила о достижении договоренности с американским инвестиционным фондом Carlyle относительно продажи своих зарубежных активов, сообщает ТАСС. Согласно условиям соглашения, предметом сделки станет LUKOIL International GmbH — стопроцентное дочернее предприятие компании, управляющее зарубежными активами группы.

Важное исключение составляет деятельность в Казахстане, чьи активы останутся под контролем «Лукойла» и продолжат функционировать на основании действующих лицензий.

Сделка имеет ряд условий реализации, среди которых ключевым является получение одобрения регулирующих органов США. При этом компания подчеркивает неэксклюзивный характер соглашения. Параллельно «Лукойл» ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, сохраняя возможность рассмотрения альтернативных предложений по продаже своих зарубежных активов.



Ранее сообщалось, что Chevron и Quantum претендуют на международные активы «Лукойла» стоимостью $22 млрд.

Наталья Жирнова