«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» увеличили выпуск продукции до 4,1 млн тонн

Совокупный объем производства в 2025 году вырос на 14% по сравнению с 2024 годом

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

По итогам 2025 года «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» в совокупности выпустили 4,1 млн тонн товарной продукции. Это на 14% больше показателя 2024 года, когда объем производства составил 3,6 млн тонн.

На «Нижнекамскнефтехиме» по итогам 2025 года произведено 3 млн тонн товарной продукции, что более чем на 15% превышает результат 2024 года (2,6 млн тонн). «Казаньоргсинтез» выпустил 1,1 млн тонн продукции, увеличив объем на 10% по сравнению с 2024 годом.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Рост объемов производства связан с запуском новых мощностей, расширением действующих производств и повышением производительности. Ключевым фактором стало начало эксплуатации этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Проект реализован без участия зарубежных лицензиаров и вендоров.

На базе ЭП-600 формируется новый производственный кластер. В августе 2025 года была получена первая продукция на производстве гексена. Мощность установки превышает 50 тыс. тонн в год. Производительность позволяет обеспечивать выпуск более 3 млн тонн полиэтилена премиальных марок в год. Установка является единственной в России и разработана на основе собственной технологии компании, говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли Татарстана.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

В 2025 году начато строительство производств стирола и полистирола, а также комплекса по выпуску металлоценового полиэтилена. Завершение обоих проектов запланировано на 2028 год.

Рост производства в Казани обеспечен реализацией проектов развития и повышения эффективности. В декабре 2024 года завершена модернизация одной из трех линий по производству полиэтилена высокой плотности: проектная мощность реактора увеличена с 100 до 220 тыс. тонн в год. Дополнительная загрузка обеспечена поставками сырья с этиленового комплекса ЭП-600. Около 20% продукции комплекса направляется на переработку на «Казаньоргсинтез». По итогам 2025 года объем поставок этилена вырос на 79%.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

В конце прошлого года в Казани завершено строительство Лушниковской парогазовой установки — крупнейшего объекта новой генерации в России, введенного в 2025 году. Для увеличения поставок сырья ведется строительство этиленопровода из Нижнекамска в Казань. Проект позволит нарастить прокачку этилена до 500 тыс. тонн в год.

Совокупный объем инвестиций СИБУРа в развитие производственных мощностей и научно-технологической инфраструктуры в Татарстане превышает 0,5 трлн рублей до 2028 года. Ввод новых объектов создаст около 1 500 высокотехнологичных рабочих мест. За 2025 год было создано более 750 рабочих мест, сообщает Министерство промышленности и торговли Татарстана.

Ариана Ранцева