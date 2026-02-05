«Татнефть» вышла из проекта «Бутадиен» в Казахстане

Проект оценивался в сумму около $1 млрд и рассматривался как один из ключевых для развития казахстанской нефтехимии

Российская компания ПАО «Татнефть» прекратила участие в проекте «Бутадиен», предусматривавшем строительство нефтехимического комплекса в Атырауской области (Казахстан). Информацию об этом подтвердила ассоциация «Нефтегазовый совет Казахстана PetroCouncil».

Проект оценивался в сумму около $1 млрд и рассматривался как один из ключевых для развития казахстанской нефтехимии с высокой добавленной стоимостью. Его цель — организация производства бутадиена и продукции на его основе. Планируемая мощность комплекса — 186 тыс. тонн продукции в год. В частности, завод должен был выпускать:

60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) — для резинотехнической промышленности и производства шин;

40 тыс. тонн стирол‑бутадиен‑стирольного каучука (СБС) — для дорожных покрытий и пластиков;

40 тыс. тонн метил‑трет‑бутилового эфира — в качестве высокооктанового компонента бензина.

— Хочу сказать что Казахстан и Татарстан — это пример успешного сотрудничества в рамках казахстанско-российских отношений. Помимо этого проекта, реализуются и другие с участием ПАО «Татнефть», — прокомментировал «Реальному времени» генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков и отметил другие инвестиционные проекты татарстанских компаний — ТЭМПО, «Данафлекс» и др.

Совместное предприятие «Бутадиен» было создано в ноябре 2021 года казахстанским «Казмунайгазом» и российской «Татнефтью». К 2025 году распределение долей выглядело так: 75% — у «Татнефти», 25% — у казахстанской стороны. Запуск производства планировали на 2026 год на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Сырье предполагалось поставлять с Тенгизского и Королевского месторождений (работают под управлением «Тенгизшевройл»), а готовую продукцию — направлять на шинный завод Tengri Tyres (ранее KamaTyresKz), принадлежащий «Татнефти» и компании Allur. Кроме того, бутадиен планировали экспортировать в Россию, страны Европы, Китай и Турцию.

В июле 2025 года по проекту было принято окончательное инвестиционное решение (FID), а в декабре 2025 года ожидалось определение ЕРС‑подрядчика — это должно было ознаменовать переход к активной фазе реализации. Однако теперь выход ключевого стратегического партнера может повлиять на дальнейшие сроки и формат осуществления проекта.

Место «Татнефти» в проекте заняло ТОО SSAP, совладельцами которого выступают Samruk‑Kazyna Ondeu и «Казатомпром» (дочерняя структура «Самрук‑Казыны»). Теперь совладельцами «Бутадиена» являются SSAP и Samruk‑Kazyna Ondeu.

Рената Валеева