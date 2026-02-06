В Татарстане руководитель СТК «Калагия» мог уйти от налогов на 19 млн рублей

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год он использовал схему с фиктивными документами о сотрудничестве с 16 контрагентами

Фото: Максим Платонов

Следственные органы Татарстана сейчас расследуют дело о крупном уклонении от уплаты налогов руководителем ООО «СТК Калагия». По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год он использовал схему с фиктивными документами о сотрудничестве с 16 контрагентами.

В результате государству был нанесен ущерб в размере более 19 миллионов рублей в виде неуплаченного НДС. Руководитель компании вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что позволило ему избежать налоговых обязательств.



В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.

Напомним, сейчас СК подозревает подрядчика НКЦ «Казань» в фиктивных контрактах на 25 млн рублей. ООО «Первое ремонтное управление» отвечало за гидроизоляцию НКЦ «Казань», ремонт заводов ОЭЗ «Алабуга» и других крупных промпроизводств.

Наталья Жирнова