Много травм, трансферов нет, игра — рахимовская: итоги двух сборов «Рубина» в Турции

Артиговской революции в казанском футбольном клубе пока не случилось

«Рубин» триумфально закончил работу на втором сборе в Турции. Подопечные Франка Артиги одержали свою четвертую победу в четырех матчах этой зимой. Команда пока идет без поражений, но проблем хватает. Что не так с нынешним «Рубином» — в материале «Реального времени».

Четыре победы в четырех матчах



На втором сборе в турецком Белеке «Рубин» снова провел две игры. Казанцы по очереди обыграли казахстанский «Женис» и узбекистанский «Навбахор». Причем обе встречи завершились с одинаковым счетом — 2:0. Героем этих матчей стал французский нападающий Жак Сиве, забивший три из четырех мячей команды. При этом дубль в ворота «Жениса» болельщики увидели лишь в хайлайтах — решением тренера игра с казахстанцами была закрытой для видеотрансляции.

Таким образом, победная серия «Рубина» теперь составляет четыре матча подряд. Под руководством Франка Артиги казанцы еще не проигрывали. И даже не теряли очков, если применить терминологию из официальных протоколов. При Рахимове столь впечатляющего результата на сборах не было. В последний раз такой старт зимой удавался только Юрию Уткульбаеву в 2023-м, который выдал с «Рубином» пять побед кряду и ни разу не проиграл за девять игр. Правда, затем в чемпионате тренер был уволен из-за неубедительного футбола его команды.

Поэтому здесь необходимо сделать ремарку. Зимние товарищеские игры никогда не были показательными по сезону. Ты можешь выиграть все матчи на сборах, а затем с треском провалиться в чемпионате, и наоборот. Тренеры очень редко выводят наигранные схемы и комбинации в прямой эфир, плавно подводя команду к идеальной форме к началу официальных игр. Впрочем, некоторые выводы по «Рубину» Артиги сделать можно.

Артига мучается от травм лидеров

Через неделю будет ровно месяц, как Артига возглавил «Рубин». Испанец все это время повторял, что пока знакомится с командой и ни о каких трансферах речи быть не может. Однако увидеть всех на практике тренеру не удалось. Количество травмированных ни разу с начала сборов не было меньше восьми. Из тех, кто находится в лазарете, запросто можно собрать отдельную команду, которая не уступала бы здоровому «Рубину».

Ни секунды в контрольных играх на двух сборах не сыграли несколько лидеров. В том числе лучший бомбардир Мирлинд Даку, один из лучших опорников российского чемпионата Угочукву Иву и один из лучших молодых игроков страны Руслан Безруков. Также вне состава продолжают оставаться защитник Дениль Мальдонадо и Урош Дрезгич, полузащитники Александар Юкич и Антон Швец. К ним после матча с «Женисом» присоединились Далер Кузяев, Александр Зотов и Дмитрий Кабутов. Причем первый из них выбыл надолго — у экс-лидера сборной России перелом ребра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итоге получилось так, что за 19 дней до возобновления чемпионата «Рубин» еще ни разу не сыграл основным составом. Более того, может и не сыграть. Существует большая вероятность, что Даку и Иву вернутся в общую группу лишь к концу февраля. Хотелось бы верить, к матчу в Махачкале против «Динамо» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет 28-го числа, они восстановятся.

Что по трансферам?

Еще в середине января Артига озвучил сроки, когда в «Рубине» стоит ждать новичков. Испанец изначально закладывал два первых зимних сбора в качестве ознакомительных. В этот период тренер рассчитывал просмотреть всех игроков, на которых сможет рассчитывать в дальнейшем, и расписать позиции, где команде требуется усиление.

По окончании второго сбора Артига уже открыто заговорил о необходимости трансферов. Прежде всего речь идет об усилении в центре полузащиты. Судя по наигрываемой схеме, там «Рубину» нужно иметь двух футболистов. На одну из них — в опорную зону — забетонировано место Иву, но он травмирован. Его там временно мог подменить Кузяев, однако Далер тоже выбыл. Все это вынуждает «Рубин» выйти на трансферный рынок. Сам Артига уже сообщил, что в ближайшее время обсудит планы со спортивным директором Константином Дзюбой.

— Если говорить о конкретных позициях, то, наверное, в полузащиту. У нас травма у Иву и Швеца, неожиданная травма Кузяева — перелом ребра. Этот вопрос мы обсудим со спортивным директором. Усиление не помешало бы, — сказал Артига.

Первым же зимним новичком «Рубина» должен стать вратарь Алексей Кеняйкин. Голкипер прошел оба сбора с казанской командой, по итогам которых клубом было принято решение его оставить на «постоянку». Ожидается, что экс-вратарь ульяновской «Волги» и «Оренбурга» составит конкуренцию Евгению Ставеру и Артуру Нигматуллину в весенней части сезона. У последнего, кстати, летом заканчивается контракт, поэтому подписание нового голкипера должно придать ему дополнительной мотивации.

Мукба, Моторин, Васильев

Немаловажным фактором назначения Артиги в «Рубин» называлась его работа с молодыми воспитанниками. В руководстве клуба рассчитывают, что как минимум один или двое игроков собственной академии начнут на регулярной основе выходить в матчах РПЛ уже этой весной. Судя по двум сборам, наибольшие шансы на попадание в состав имеют три местных футболиста — полузащитник Никита Васильев, а также нападающие Даниил Моторин и Энри Мукба. Все трое сыграли во всех четырех матчах и получали постоянную игровую практику.

Наиболее готовым из этой тройки молодых выглядит Васильев. 19-летний полузащитник провел четыре игры, успев сыграть на трех разных позициях в атаке. Его шансы оцениваются высоко по двум причинам. Никита впечатляет тренерский штаб на тренировках, в особенности своими точными дальними ударами. Технический функционал и игровой интеллект делают Васильева незаменимым в футболе Артиги, но физически его не хватает для матчей уровня РПЛ.

Моторин долгое время осенью был головной болью Рашида Рахимова, хотя даже не был на тот момент в «Рубине». Зимой нападающего вернули из аренды в «КАМАЗе», считая его отличным вариантом для усиления атаки. Однако выданных авансов он пока не оправдывает. На сборах в Турции Моторин оказался гораздо менее ярок Мукбы. Энри забил уже два гола и делит с Сиве звание лучшего бомбардира команды в Турции. По некоторым данным, обоих хочет арендовать ульяновская «Волга», спасающаяся от вылета в Первой лиге. Решение по ним должны принять уже в ближайшее время.

Как там поживает «барселонский футбол»?

Больше всего претензий к Артиге — за стиль игры. Если коротко, то футбол испанца пока ничем не отличается от рахимовского. При Рахимове команда играла на сборах против тех же соперников точно так же, но в чемпионате переходила на контратакующие рельсы. Принципиальной разницы пока не ощущается.

Сам Артига говорит, что ставит команде атакующий стиль с контролем мяча. Только вот контролировать не получается. Да и схемы, по сути, остались прежние — с тройкой центральных защитников. Для владения мячом в таких игровых формациях требуются качественные центральные полузащитники, а там у «Рубина» проблемы. Которые, в общем-то, признает и сам Артига.

— Мы уже внедряем определенные компоненты. Например, в обороне в фазе без мяча мы располагаемся выше, активно используем прессинг. При этом в фазе прессинга есть кое-какие моменты, которые требуют корректировки. Кроме этого, нам хотелось бы больше владеть мячом, но этот компонент потребует чуть больше времени и больше работы. Наша задача — работать, действовать интенсивно, добиваться результатов. Со временем команда будет приобретать тот почерк, который свойственен моим командам, — заявил Артига.

Впереди у «Рубина» еще 19 дней до конца сборов. За этот период команде необходимо до конца понять требования испанского тренера и перейти на более атакующий стиль игры. Хотя результата от Артиги в концовке сезона не ждут. Важнее уйти от оборонительного футбола и начать становление в качестве одной из лучших команд России. Для этого у испанца времени хоть отбавляй.