На Казанском авиационном заводе проведут реконструкцию цеха сборки самолетов Ту-214

Все работы должны быть выполнены до июня 2027 года, а сумма проекта составляет 360 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ОАК

На территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова планируется реконструкция цеха окончательной сборки самолетов Ту-214. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса и государственной программы вооружения.

Основным объектом реконструкции станет насосная станция АУП №1. В ходе работ будет завершено строительство здания, установлены современные металлоконструкции с огнезащитным покрытием, обустроены кровля и бетонные полы. Также планируется монтаж инженерного и грузоподъемного оборудования, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Реконструкция будет проводиться на действующем производстве без остановки производственного процесса. Все работы должны быть выполнены до июня 2027 года, а сумма финансирования проекта составляет 360 млн рублей. Наибольшей статьей расходов станет электроснабжение — более 100 млн рублей.



Недавно Казанский авиазавод возглавил 34-летний татарстанский финансист Юрий Абросимов.

Напомним, что отечественные самолеты могут занять половину авиапарка России через 6 лет. В прошлом году казанский самолет Ту-214 успешно провел свой первый испытательный полет. Самолет был создан исключительно из компонентов российского производства силами завода Объединенной авиастроительной корпорации («Ростех»).

Наталья Жирнова