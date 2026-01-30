СК подозревает подрядчика НКЦ «Казань» в фиктивных контрактах на 25 млн рублей

ООО «Первое ремонтное управление» отвечало за гидроизоляцию НКЦ «Казань», ремонт заводов ОЭЗ «Алабуга» и других крупных промпроизводств

Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Первое ремонтное управление». По данным расследования, в период с 2021 по 2023 год директор компании уклонялся от уплаты крупных налогов.

Сообщается, что он вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, создавая фиктивные взаимоотношения с 7-ю контрагентами. В результате этих действий государству был причинен ущерб в размере более 25 млн рублей в виде неуплаченных НДС и налога на прибыль организаций.

Среди проектов компании: гидроизоляция НКЦ на набережной в Казани, ремонт Казанского вертолетного завода, КМК «Тэмпо», ряд зданий ОКН и заводов ОЭЗ «Алабуга».

В настоящее время следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Проводятся необходимые процессуальные действия для закрепления доказательственной базы.



