ОАК планирует увеличить выпуск самолетов на 25–30% в 2026 году

В 2025 году корпорация увеличила выпуск самолетов чуть менее чем на 40%

Фото: Дмитрий Сандимиров/ ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») планирует существенно нарастить производство самолетов в 2026 году. Об этом сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в ходе выставки NAIS, передает ТАСС.

По его словам, относительно 2025 года выпуск воздушных судов по всей линейке продукции корпорации может вырасти на 25—30%.

Руководитель ОАК также привел данные по 2025 году: в этот период корпорация увеличила выпуск самолетов чуть менее чем на 40%.

На той же выставке «Ростех» показал, как Ми-34М1 на «казанском моторе» готовят к выставке NAIS 2026. Еще в декабре компания «Вертолеты России» провела первые летные испытания вертолета, который планируется производить на Казанском вертолетном заводе, с отечественным двигателем ВК-650В.

Рената Валеева