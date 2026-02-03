Татарстанские вузы выпустили свыше тысячи специалистов по управлению БПЛА

Иннополис и КНИТУ-КАИ стали базовыми центрами подготовки

Фото: Артем Дергунов

Университет «Иннополис» и КНИТУ-КАИ стали основными образовательными учреждениями по профессиональной подготовке в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Ими было выпущено в прошлом году свыше тысячи специалистов, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

— По результатам федерального отбора университет «Иннополис» и КНИТУ-КАИ стали ключевыми образовательными провайдерами в проекте «Кадры для беспилотных авиационных систем». Проект предоставляет широкие возможности для граждан старше 18 лет. При этом стоимость обучения на 90% софинансируется со стороны государства, — рассказала она. .

КНИТУ-КАИ реализует две программы по заказу федеральных министерств, а также восемь дополнительных программ подготовки, связанных с эксплуатацией БПЛА. Для практического обучения КНИТУ –КАИ приобрел современное оборудование в рамках программы «Приоритет 2030».

Луиза Игнатьева