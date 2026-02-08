«Смотрели «Тупой и еще тупее»?»: о чем говорил главный тренер УНИКСа после победы над «Локомотивом»

Велимир Перасович назвал один из отрезков матча против «Локомотива» худшим за все время своей работы на посту главного тренера УНИКСа

УНИКС в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанес визит обновленному «Локомотиву-Кубани», выиграв со счетом 79:82. Несмотря на итоговый успех гостей, интрига в Краснодаре сохранялась до последних секунд, а финальный бросок «железнодорожников» едва не перевел встречу в овертайм. Почему матч против краснодарцев напомнил недавнюю пробуксовку с «Уралмашем», в чем разошлись мнения балканских специалистов и кто стал героем нервной развязки — в материале «Реального времени».

У Томовича было пять побед в семи встречах, но казанцы сделали неприятный «кусь»

Третья очная дуэль УНИКСа и «Локомотива» в текущем сезоне прошла на фоне больших перемен в обеих командах. С момента последней встречи 4 января составы и штабы претерпели изменения: казанцы усилились Таем Брюэром, а краснодарцы сменили главного тренера. Пост наставника «Локо» занял 42-летний сербский специалист Томислав Томович, сменивший Антона Юдина, который сейчас тренирует «Уралмаш». Серб имеет за плечами три года самостоятельной работы и внушительный опыт ассистента в таких клубах, как «Црвена Звезда», «Мега», и командах чемпионата Китая.

Для Томовича нынешняя встреча с казанцами стала своего рода дежавю. В последний раз сербский тренер пересекся с Велимиром Перасовичем в Москве на Суперкубке-2022 — тогда он входил в штаб «Меги», проигравшей УНИКСу. Единственным «связующим звеном» между тем матчем и нынешним в составе казанцев остался Джален Рейнольдс.

Спустя три года серб вернулся в Россию уже в роли полноценного оппонента Перасовича. Статистика Томовича в «Локо» впечатляет (пять побед в семи встречах), а список обидчиков ограничивается «Уралмашем», «Енисеем» и теперь УНИКСом. Матч в Краснодаре до последнего держал в напряжении: «железнодорожники» отстали лишь на одно владение, однако промах Майка Мура на последних секундах зафиксировал окончательный счет — 79:82.

«Серьезная команда не может так играть! Обе команды»

Между двумя балканскими специалистами — Перасовичем и Томовичем — пролегает огромная пропасть. Их методы управления командой можно описать как классическое противостояние «кнута» и «пряника». Особенно разница проявилась в ходе послематчевого общения с прессой.

— Вы смотрели фильм «Тупой и еще тупее»? — обратился Перасович к журналисту. — Сегодня обе команды играли как в этом фильме. Они теряют мяч, мы теряем мяч, что тут скажешь. Мы пытаемся что-то предпринять, делаем то, что можем, но игроки не выполняют. Игроки, которые должны были принимать решения, не принимали их. Они не понимают, что мы от них хотим. Серьезная команда не может так играть! Обе команды. Это невозможно.

Перасович был самокритичен, назвав первую половину встречи худшей за все время своей тренерской карьеры в УНИКСе. Тем не менее казанцы сумели ликвидировать отставание с «-11» и вырвать 23-ю победу в сезоне, попутно омрачив «Локомотиву» юбилейный, 500-й матч в Единой лиге ВТБ. Томович же выбрал роль адвоката своих игроков: он подчеркнул, что гордится командой, несмотря на огрехи в принятии решений. При этом наставник «железнодорожников» намекнул на внешние факторы, заметив, что результат не всегда находится исключительно в руках игроков.

У Ищенко — карьер-хай в Единой лиге, у Шведа — лучший матч за «бело-зеленых»

Старт матча в исполнении казанцев заставил болельщиков вспомнить недавнюю игру против «Уралмаша» — УНИКС снова допустил пробуксовку в первой половине. Сложилось впечатление, что гости решили «спародировать» недавний рывок ЦСКА, и, к счастью, план сработал.

Начало положил Михаил Беленицкий своим фирменным броском из угла. Форвард выдал результативную дуэль с краснодарцем Всеволодом Ищенко. Впрочем, во втором периоде «Локо» выглядел убедительнее, доведя разрыв до «+10» после броска того же Ищенко. Перелом наступил после большого перерыва. Алексей Швед двумя «трешками» вдохновил команду на погоню, а Джален Рейнольдс довершил дело в «краске», позволив УНИКСу вновь выйти вперед — 48:46.

К финальной сирене УНИКС подошел в роли лидера — точный бросок Шведа за минуту до конца сделал счет 79:73. «Локомотив» ответил рывком Мартина и Мура, сократив дистанцию до минимума. Последние семь секунд матча превратились в затяжной триллер.

Ключевым моментом стал пятый фол Всеволода Ищенко — молодой талант «Локо» покинул площадку на фоне лучшего перформанса в карьере. Кулагин увеличил отрыв казанцев до трех очков, реализовав штрафные, но право на последнюю атаку оставалось за хозяевами. И здесь нервы подвели Кирилла Темирова: игрок не успел ввести мяч в игру за отведенные пять секунд, что фактически зафиксировало победу гостей. Эмоциональнее всех на потерю отреагировал Томислав Томович, наградивший судей саркастическими аплодисментами. На пресс-конференции тренер «железнодорожников» выразил сомнение в справедливости этого решения:

— Честно говоря, по моим ощущениям, все произошло гораздо быстрее пяти секунд. С моей стороны это выглядело именно так, потому что свисток дали очень быстро. Сейчас не могу сказать наверняка — я был на паркете, на эмоциях. Мне нужно пересмотреть видео, и тогда я смогу сказать точнее, — объяснил он.

Запрет судей на замену в концовке вызвал замешательство в штабе УНИКСа, но не помешал итоговому успеху. Несмотря на перехват Винса Хантера и финальный бросок Мура, который мог перевести игру в овертайм, казанцы сохранили лидерство и выиграли третью очную встречу сезона.

Следующую игру УНИКС проведет дома 12 февраля против пермской «Пармы» — начало в 19:00 мск.

Статистика встречи:

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 79:82 (19:18, 22:16, 15:24, 23:24).

Лидеры краснодарцев: Ищенко (20), Мартин (16), Мур (11).

Лидеры казанцев: Рейнольдс (21 + 7 подборов), Швед (17 + 5 передач), Брюэр (11), Бингэм (10 + 7 подборов).