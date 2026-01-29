В Татарстане фермеры сократили производство молока на 28 тысяч тонн на фоне падения цен

При этом производство всех остальных видов сельхозпродукции заметно выросло. К примеру, сбор зерна увеличился на 126 тысяч тонн — до 1 млн тонн

Фото: Динар Фатыхов

Объем производства сырого молока в Татарстане сократился на 28 тысяч тонн — до 698 тысяч тонн по итогам 2025 года.

— Молоко стало единственным [видом сельхозпродукции], чей объем фермеры сократили в 2025 году, — сообщил президент АККОР РТ Камияр Байтемиров на съезде Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств.

При этом производство всех остальных видов сельхозпродукции заметно выросло. К примеру, сбор зерна увеличился на 126 тысяч тонн — до 1 млн тонн, картофеля, мяса на 13 тысяч тонн — до 104 тысяч тонн, яйца на 13 млн штук — до 343 млн штук, овощей — до 216 тысяч тонн.

Совокупная выручка крестьянских и фермерских хозяйств по итогам 2025 года выросла до 22,8 млрд руб против 18,6 млрд руб по итогам 2024 года. Причина снижения выработки сырого молока — сильные колебания закупочных цен на сырое молоко. В настоящее время они опустились до 33—38 рублей за литр, жалуются фермеры.

Напомним, что Татарстан в 2025 году получил 6,9 млрд рублей на развитие молочной отрасли.

Луиза Игнатьева