Белоруссия возглавила рейтинг поставщиков рыбы в Россию по итогам 2025 года

На втором месте по объемам импорта оказался Китай

По итогам 2025 года Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбной продукции в Россию. Согласно данным «Рыбного союза» на долю республики пришлось 16% импорта в натуральном выражении и 11% — в стоимостном. При этом объем поставок из Белоруссии сократился на 3% в годовом выражении в весе и на 8% в денежном — до 112 тыс. тонн на сумму $336 млн, пишет РИА «Новости».

В структуре белорусских поставок преобладали продукция из сурими, пресервы из сельди, икра мойвы, слабосоленая форель, салака и скумбрия, а также пресервы из ракообразных и моллюсков.

На втором месте по объемам импорта оказался Китай. Его доля составила 14% в натуральном выражении и 13% в денежном. В отличие от Белоруссии, Китай продемонстрировал рост поставок: на 14% в весе и на 11% в стоимостном выражении. Итоговый объем достиг 96 тыс. тонн, а стоимость — $410 млн.

Третью строчку заняла Турция с долей 11% в натуральном и 16% в стоимостном выражении. Импорт из этой страны увеличился на 4% по весу и на 13% в денежном эквиваленте, составив 75 тыс. тонн продукции на сумму $482 млн.

Четвертое место досталось Чили. На его долю пришлось 9% общего объема импорта в весе и 11% в денежном выражении. При этом поставки из южноамериканской республики заметно выросли: на 28% в натуральном и на 35% в стоимостном выражении. В итоге Чили экспортировало в Россию 64 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на $350 млн.

Замыкает пятерку лидеров Вьетнам с долей 8% в весе и 7% в деньгах. Импорт из этой страны увеличился на 8% в натуральном выражении, но сократился на 7% в денежном. Объем поставок составил 57 тыс. тонн, а их стоимость — $215 млн.

В целом импорт рыбы и морепродуктов в Россию в 2025 году продемонстрировал положительную динамику. По сравнению с 2024 годом он вырос на 3% в весовом выражении и на 7% в стоимостном, достигнув 680 тыс. тонн на общую сумму $3,1 млрд.

