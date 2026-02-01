Пять татарстанских ТЭЦ вошли в федеральную программу модернизации

Такой документ появился на портале официального опубликования правовых актов

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило программу модернизации генерирующих объектов на 2029—2031 годы, в которую вошли пять проектов из Татарстана. Такой документ появился на портале официального опубликования правовых актов. Ранее «Реальное время» уже публиковало предварительный перечень проектов модернизации электроэнергетических объектов из Татарстана, которые должны были войти в федеральную программу.



На казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 планируется установка парогазовых установок мощностью 61 и 65 МВт соответственно. Начало поставки модернизированной мощности запланировано на 1 декабря 2030 года. В Набережных Челнах модернизация Набережночелнинской ТЭЦ с установкой ПГУ-236 МВт мощностью 236 МВт (с увеличением на 11 МВт) будет завершена к 1 декабря 2029 года.

Параллельно с этим Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти» к декабрю 2030 года введет в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 195 МВт с приростом 20 МВт. На Нижнекамской ТЭЦ АО «ТГК-16» к 1 декабря 2029 года планируется замена паровой турбины мощностью 70 МВт.

Наталья Жирнова