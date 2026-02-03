ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 363,3 млн рублей в 2025 году

229 постановлений за нарушения в рамках стандартного подключения новых потребителей к сетевому газу

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела итоги контрольно‑надзорной деятельности в сфере газораспределения за 2025 год. Согласно сообщению пресс‑службы ведомства, общая сумма штрафов, наложенных на газораспределительные организации (ГРО), составила 363,3 млн рублей.

Из этой суммы 91,4 млн рублей пришлось на 229 постановлений за нарушения в рамках стандартного подключения новых потребителей к сетевому газу. Основной причиной санкций стало затягивание сроков подключения к газораспределительным сетям.

Отдельно ФАС отчиталась о результатах контроля в рамках программы бесплатной догазификации. В 2025 году служба вынесла 787 постановлений о назначении штрафов, общая сумма которых достигла 271,9 млн рублей.

Рената Валеева