Минстрой Татарстана может начать использовать товары, производимые заключенными

Учреждения УФСИН выпускают широкий ассортимент продукции: от люков и дождеприемников до мебели и элементов благоустройства

Минстрой Татарстана может начать использовать товары, производимые заключенными. В министерстве прошло совещание о применении продукции, которую производят учреждения УФСИН республики.



Учреждения УФСИН выпускают широкий ассортимент продукции: от люков и дождеприемников до мебели и элементов благоустройства. В производстве — контейнеры для мусора, скамейки, урны, а также различные предметы мебели.

По словам Ильшата Гимаева, эта продукция будет востребована при строительстве и ремонте социальных объектов. В Татарстане ежегодно возводится и модернизируется более 3000 таких объектов, поэтому изделия УФСИН найдут применение в программах благоустройства и модернизации инфраструктуры.

Ранее стало известно, что заключенные в СИЗО и тюрьмах смогут теперь получать психологическую помощь.

Наталья Жирнова