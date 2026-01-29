Минстрой Татарстана может начать использовать товары, производимые заключенными
Учреждения УФСИН выпускают широкий ассортимент продукции: от люков и дождеприемников до мебели и элементов благоустройства
Минстрой Татарстана может начать использовать товары, производимые заключенными. В министерстве прошло совещание о применении продукции, которую производят учреждения УФСИН республики.
Учреждения УФСИН выпускают широкий ассортимент продукции: от люков и дождеприемников до мебели и элементов благоустройства. В производстве — контейнеры для мусора, скамейки, урны, а также различные предметы мебели.
По словам Ильшата Гимаева, эта продукция будет востребована при строительстве и ремонте социальных объектов. В Татарстане ежегодно возводится и модернизируется более 3000 таких объектов, поэтому изделия УФСИН найдут применение в программах благоустройства и модернизации инфраструктуры.
Ранее стало известно, что заключенные в СИЗО и тюрьмах смогут теперь получать психологическую помощь.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».