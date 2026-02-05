Замминистра промышленности России оценил экспортный потенциал предприятий Зеленодольска

Статс‑секретарь — замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов совершил рабочую поездку в Зеленодольск, в ходе которой ознакомился с производственным и экспортным потенциалом местных предприятий. Об этом сообщили в Минпромторге Татарстана.

Первым пунктом стали логистические объекты Wildberries и Ozon. На предприятиях продемонстрировали текущие достижения в области роботизации и автоматизации процессов, которые постоянно совершенствуются для повышения эффективности работы.

Далее делегация посетила фабрику «Бахетле», специализирующуюся на производстве замороженных полуфабрикатов. Производственная мощность предприятия достигает 30 тонн продукции в сутки, ее поставляют в сервисы доставки и на полки крупнейших российских ретейлеров.

На Татарстанском деревообрабатывающем комбинате Чекушову представили линейку выпускаемой продукции: фанеру, мебель и различные детали. В ходе встречи с руководством предприятия обсуждались меры экспортной поддержки, а также возможности расширения присутствия продукции на торговых площадках.

Завершающей точкой маршрута стало предприятие «ПОЗиС» Госкорпорации «Ростех». Здесь замминистра ознакомился с производством холодильной техники, осмотрел экспозицию перспективных образцов, а также изучил линейку медицинских изделий, выпускаемых компанией.

Напомним, в Татарстане в ближайшие два-три года может появиться российско-индийский центр здоровья. Сейчас рассматривается возможность его размещения в Зеленодольске.



Рената Валеева