Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили энергетическую политику

Лидеры условились и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, главой правительства Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс‑служба Кремля.

Беседа состоялась в преддверии знаменательной даты — 19 февраля 2026 года исполняется 100 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили, что двусторонние связи достигли высокого уровня и приобрели многоплановый, взаимовыгодный характер. Лидеры условились и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества — в политической, торгово‑экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, в рамках диалога были затронуты вопросы совместной работы в формате «ОПЕК плюс». Участники обсуждения рассмотрели меры по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка. Также на повестке дня оказалась актуальная международная и региональная проблематика.

По итогам беседы подтверждено намерение продолжать личные контакты между лидерами двух стран.



На фоне внешнеполитических переговоров экономические аналитики обращают внимание на внутренние вызовы. Так, по прогнозу АКРА на 2026—2028 годы, падение мировых цен на нефть ограничивает возможности российского бюджета по стимулированию экономической активности. В этих условиях дополнительный спрос предполагается обеспечивать преимущественно за счет мер монетарной политики Центрального банка. Подробнее — в материале «Реального времени».



Рената Валеева