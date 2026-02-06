Станция Тихорецкая в Татарстане стала лидером по грузообороту на ГЖД в январе

Общий объем перевалки грузов на всех терминалах Горьковской железной дороги в январе достиг более 268 тысяч тонн

Фото: Максим Платонов

В январе 2026 года станция Тихорецкая, расположенная в Татарстане, продемонстрировала наилучшие показатели по обработке грузов среди всех терминалов Горьковской железной дороги. За первый месяц года здесь было обработано 29,6 тысячи тонн грузов.

Общий объем перевалки грузов на всех терминалах ГЖД в январе достиг более 268 тысяч тонн. Помимо станции Тихорецкой, высокие показатели также продемонстрировали другие ключевые транспортные узлы: станция Доскино в Нижегородской области (29 тысяч тонн) и станция Муром во Владимирской области (26,6 тысячи тонн).

В сфере грузовых перевозок ГЖД в 2025 году зафиксированы рекордные показатели за последние пять лет по погрузке нефтепродуктов, зерна и контейнерным перевозкам. Объем перевозок в контейнерах вырос на 21% и достиг 2 млн тонн. За 11 месяцев 2025 года сформировано 122 контейнерных поезда и шесть грузовых экспрессов. Общий объем обработанных терминалами ГЖД грузов составил 4,3 млн тонн. Ключевую роль в работе с казанскими предприятиями играет станция Тихорецкая, где переработано 662 тыс. тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова