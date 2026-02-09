Савелию Коростелеву не хватило до медали полутора секунд

Дарье Непряевой не повезло с падением, как и Андрею Ларькову

Савелию Коростелеву до медали не хватило 1,5 секунды и одного партнера по команде. Фото: скриншот из видео «Молодость побеждает/Савелий Коростелёв» с канала «SKIRACER»

Забегом лыжницы Дарьи Непряевой на дистанции скиатлона 10 км + 10 км вступили в борьбу зимней Олимпиады татарстанские спортсмены. Дебютантка заняла 17-е место, упав на первой половине дистанции. Савелий Коростелев финишировал четвертым с отставанием от бронзового призера в 1,5 секунды. Подробности — в материале «Реального времени».

Падение Непряевой ни при чем

Двойным успехом шведских лыжниц Фриды Карлссон и Эббы Андерссон завершился первый старт лыжной программы Олимпиады в Италии. На третьем месте финишировала норвежка Хейди Венг. Дистанция олимпийского скиатлона 10 км + 10 км является дебютной на Олимпийских играх у женщин, поскольку ранее дистанция была на четверть короче. Вплоть до Пекина лыжницы бегали 15 км, разделяя дистанцию на 7,5 километра классическим и коньковым ходами. И как раз серебро Пекина в скиатлоне завоевала Наталья Непряева, старшая сестра Дарьи.

На послеолимпийском чемпионате мира 2023 года бежали пятнашку, и только на предолимпийском чемпионате лыжницы дебютировали на дистанции в 20 километров. С учетом того, что это контактная гонка, потенциальным лидерам необходимо было вырваться на оперативный простор. В итоге так и получилось, сильнейшие лыжницы начали образовывать несколько групп, и Непряева оказалась в третьей, по факту самой неудачливой. Из бежавших в ней упала 34-летняя американка Джессика Диггинс, которая завершает спортивную карьеру после нынешней Олимпиады, и дебютантка Непряева.

Диггинс не повезло со старта, поскольку она упала и переместилась в группу преследовательниц, поближе к Непряевой. Потом упала и Непряева, после чего с перспективами на гонку было покончено. Необходимо отметить, что на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года на той же дистанции скиатлона, только на 30 километров, упал норвежец Симен Крюгер, попутно сбив сразу двух россиян — татарстанца Андрея Ларькова и Дениса Спицова, но сумел выправить ситуацию, догнав лидеров и завоевав золото. Спицов тогда из борьбы не выключился, финишировав четвертым с отставанием от чемпиона на 12,7 секунды, а Ларьков — был только 30-м, с отставанием 2,30.

Падение в гонке не приговор, если лыжник находится в оптимальном состоянии, продолжает борьбу и лыжня позволяет бежать, а не бороться со снегом.

В гонке Непряевой совпало все с точностью до наоборот, что она и подтвердила на финише: «Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. С самого начала она не задалась у меня. На классической части испытывала очень много проблем, трудностей. Было очень тяжело. Было еще падение, оно окончательно меня выбило на третьем круге. Каша везде, просто лыжа в кашу врезалась — и повела в другой сапог. Какое было падение на первом круге у большей части группы, так же я на третьем улетела... Коньком чувствовала себя получше, но все равно состояние ужасное, если честно. Очень сильно расстроена».

Савелию Коростелеву не хватило чуть-чуть

Совсем по другому сценарию прошла мужская гонка скиатлона на той же дистанции 10 км + 10 км. Вот временные разрывы, которые были у девушек: Карлссон опередила серебряного призера на 51 секунду, Андерссон была быстрее бронзовой медалистки на 35 секунд, Венг «привезла» преследовательнице 25 секунд. И только после призеров наблюдалось некое столпотворение и борьба на финише. У мужчин все получилось наоборот, причем в жанре некоей оптимистической трагедии. Со старта Савелий Коростелев затесался в лидирующую группу, в которой не наблюдалось никаких отрывов, бежали неким монолитом до смены лыж с классического хода на коньковый и далее. В какой-то момент норвежец Харальд Амундсен потерял равновесие и, падая, зацепил едущего позади Коростелева, заставив того сбавить темп.

Но поскольку сильнейший в этом квинтете лидеров Йоханнес Клэбо не нагнетал темпа, а остальные не были способны на создание дистанционного отрыва, то группа вскоре снова воссоединилась. Тактика считывалась всеми, кто хоть немного знаком с лыжными гонками. Лидер мировых лыж Клэбо рассчитывал на спринтерский рывок на финише, остальные мысленно смирились с тем, что будут разыгрывать серебро. Тем самым скиатлон превращался в спринт. Соотечественники Амундсен и Мартин Ниенге — дистанционщики, как и француз Уго Лапалю, находившийся в группе лидеров. Кстати, до отстранения россиян от международных соревнований норвежца Ниенге называли по второй части его фамилии — Левстрем, но это частности.

Так и катила группа лидеров, где Клэбо не хотел, а остальные не могли уходить в отрыв, чем-то напоминая скиатлон олимпийского Ванкувера, где россиянин Александр Легков «тащил на себе» партнеров по отрыву — шведов Хельнера и Ульссона и немца Ангерера. И на финише его более свежие партнеры по отрыву разыграли медали, а Легков финишировал четвертым. Коростелев «тащить» не мог, тем более что финал этого хода событий был очевиден.

Как встречали россиян на Олимпиаде

Был бы у Коростелева партнер по команде, который подергал бы группу лидеров, чтобы применить некое подобие командной борьбы. Гонораром бы сочлись на финише, даже если бы вся слава досталась медалисту. Как французы, когда дистанционщик Лапалю продержался в лидерской группе, не сильно спешившей к финишу, к которой подтянулся его партнер по сборной Матис Деслож, после чего Лапалю максимально усложнил Коростелеву ход, перекрывая траекторию движения. Французы — известная нация лыжных спринтеров. Каким был их многолетний лидер Морис Манифика, за его спиной Рено Же (двоюродный брат олимпийского чемпиона по биатлону Венсана Же), Ришар Жув, Жюль Шаппаз, менее звездный Люка Шанава. Сейчас объявился 23-летний Дecлож. Помогая ему, Лапалю не лишал себя медали, скорее всего, его скоростных качеств не хватило бы для того, чтобы набежать на финиш, а Десложу хватило для того, чтобы обогнать норвежца Ниенге, бывшего Левстрема, и уступить только Клэбо. Коростелев четвертый, как и Легков в Ванкувере, где, кстати, скиатлон был 30 километров, 15 + 15, а сейчас двадцатка, как у женщин. Лапалю в итоге пятый, после Коростелева, упавший Амундсен — шестой.



В мужском скиатлоне не была так заметна доминация одной сборной, за исключением норвежцев, трое из которых в десятке лучших. В том числе потому, что скиатлон более напоминал спринт, а в этом плане лучшие спринтеры своих сборных все-таки посильнее, чем среднестатистические норвежцы. Так лучшие итальянцы — Давиде Грац — 8-й, знаменитый Федерико Пеллегрино — 20-й, на одно место выше него финишировал чех Михал Новак. Жаль, но у Коростелева нет олимпийской лицензии для старта в спринте, как у Непряевой, которой предстоит стартовать во вторник. В целом у татарстанских лыжников достаточно насыщенная олимпийская программа, хотя у них не будет участия в командном спринте и в эстафете из-за отсутствия других партнеров.

На Олимпиаду надо ехать за медалями, а не по допуску. скриншот из видео «Савелий Коростелёв - бронзовый призёр коньковой разделки на ЧР 2022» с канала «На лыжи live»

В том числе и для этого отдельных россиян во второй раз «приглашают» для участия на Олимпиадах, в Париже-2024 и вот сейчас.

Условия равны для всех

По поводу «каши» на лыжне можно возразить, что сложные условия были одинаковыми для всех, тем более что это был общий старт, а не разделка, когда лыжники могут стартовать в пределах часа и бежать при разном состоянии погоды. «Каша везде» была и под лыжами Непряевой, и под лыжами другой упавшей спортсменки — Диггинс, которая смогла оправиться и финишировать восьмой с отставанием от чемпионки в минуту 58 секунд. С другой стороны, тяжелые условия для гонки не позволили финишировать 18 спортсменкам из 70 стартовавших, а это четвертая часть от общего числа. Среди тех, кто не финишировал, например, все четыре лыжницы Украины, которые, в отличие от россиянок, не отстранялись от международных стартов, но в итоге оказались не готовыми к олимпийскому дебюту скиатлона 10 км + 10 км. В полном составе не финишировал и квартет китайских лыжниц, которых к домашней Олимпиаде в Пекине готовили российские тренеры Максим Волков, Николай Дундуков, Никита Крюков и Роман Петушков.

С другой стороны, реальность такова, что в числе 15 сильнейших финишировали полные квартеты шведок и норвежек, которые на этой дистанции продемонстрировали и свои перспективы на эстафетную гонку, и то, что не намерены делить медали с представительницами других стран. Ни одной хозяйки трассы — лучшая из которых Мартина ди Чента (дочь знаменитого Джорджо ди Ченты, олимпийского чемпиона Турина-2006) заняла 28-е место. Бронзу в эстафете норвежки и шведки «милостиво» готовы оставить финкам, где есть Нисканен и Пярмякоски. Причем именно шведки сейчас доминируют в лыжах, потеряв только Шарлотт Калла, в то время как Норвегия последовательно лишилась двух «машин по зарабатыванию медалей» — Марит Бьёрген и Терезы Йохауг.

Непряева назвала причиной падения на одном из спусков снежную кашу. скриншот из видео «Дарья Непряева | Лыжные гонки | Олимпиада-2026 | Профайл» с канала «Okko Спорт»

Увы, напрашивается неприятный прогноз, что медалей на лыжне у наших не будет. Это подтверждает и экспресс-комментарий самого Коростелева на финише: «Очень рад, что у меня получилось побороться за подиум, но четвертое место — это худшее место на Олимпиаде, потому что на Олимпиаде есть только три места. Это была моя лучшая гонка, чтобы быть на подиуме. И я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, и перед финишем я оказался очень далеко. Мне все кричали: не садись последним! А я сел последним».

Коростелев имеет в виду его позицию перед выходом на финишную прямую. После финиша россияне подавали протест на действия французских лыжников, но жюри ограничилось желтой карточкой. По поводу этого эпизода, когда француз срезал часть дистанции, Коростелев сказал: «Я не знаю, нужно ли было дисквалифицировать Десложа. Я не работаю в жюри». Поскольку жюри приняло именно этот вердикт — с желтой карточкой, нам остается только принять его как окончательный, оставив болельщицкие эмоции, которые ничего не изменят.