Азат Зиганшин: «Нижнекамское предприятие внедряет новый стандарт экологичного промышленного производства»

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана впервые посетил «Нижнекамскнефтехим»

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Азат Зиганшин осмотрел новый олефиновый комплекс НКНХ. Это крупнейший проект по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана. В его природоохранную инфраструктуру заложены высокотехнологичные решения, формирующие новый стандарт экологичного промышленного производства. В

2025 году на этиленнике было завершено строительство локальных очистных

сооружений. Они полностью исключают сброс сточных вод в водные объекты,

включая Каму. После обработки очищенная вода возвращается в

производственный цикл, формируя замкнутую систему водооборота.

Ввод новых производств и вспомогательных мощностей позволят создать более 1,1 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Внедрение экологических технологий стало возможным благодаря масштабным инвестициям. С 2022 года предприятие в рамках соглашения с Росприроднадзором направило на природоохранные мероприятия в Нижнекамске более 13 млрд рублей.

Инвестиции позволили реализовать ключевые проекты: заменить горелочные устройства в печах заводов этилена и бутилового каучука, внедрить бездымные факельные системы, расширить сеть экомониторинга, рекультивировать илонакопители в районе села Борок и провести масштабную реконструкцию полигона промышленных отходов.

В середине этого года ожидается завершение третьего этапа реконструкции биологических очистных сооружений. Запуск реконструированных БОС повысит эффективность очистки и снизит нагрузку на Каму.

При осмотре центральной операторной министру экологии рассказали о масштабной системе мониторинга, которая включает в себя семь экологических постов. В 2025 году в круглосуточном режиме было выполнено более 1,3 млн исследований качества атмосферного воздуха, превышений ПДК не выявлено. По данным Министерства экологии Татарстана, с 2018 года в Нижнекамске количество жалоб жителей на качество атмосферного воздуха снизилось в 145 раз. В 2018 году поступило 583 обращения, а за 2025 год их число сократилось до четырех.

Азат Зиганшин также оценил современные условия работы сотрудников предприятия и комнату психологической разгрузки, оснащенную капсулой для сна и массажными креслами.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

— Для меня большая честь побывать на вашем предприятии и познакомиться с коллективом, — отметил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин по итогам визита. — Мы вместе реализуем важную экологическую миссию, которая способствует благополучию и укреплению безопасности Нижнекамского промышленного узла. За последние годы сделано очень многое в части улучшения экологичности производства, сокращения объемов выбросов и внедрения новых безопасных технологий. Вы уделяете большое внимание зеленой повестке как в контексте развития своего предприятия, так и для создания комфортного и безопасного будущего для каждого жителя Нижнекамска. При этом вы своими силами, без поддержки иностранных лицензиаров, реализуете высокотехнологичные проекты. Важно, что ваше предприятие играет значительную роль в валовом региональном продукте, формируя экономическую стабильность республики за счет значительных бюджетных отчислений.

Как отметили экологи, нижнекамские предприятия проводят массу мероприятий по улучшению экологической обстановки.

— Каждая промышленная площадка разработала свои программы обновления инфраструктуры и внедрения наилучших доступных технологий, — рассказал руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров. — Соглашение Росприроднадзора и предприятия выделяется крупными инвестиционными проектами, такими как реконструкция БОС и строительство локальных очистных сооружений, которые обеспечивают полную 4-ступенчатую очистку промышленных, ливневых и бытовых стоков, исключая их сброс в реку Каму. Подобные инициативы заметно снижают негативное воздействие на окружающую среду.