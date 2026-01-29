Татарстанские производители молока несут убытки на фоне падения закупочных цен

Фото: Динар Фатыхов

Молочная отрасль столкнулась с существенным разрывом между закупочными и розничными ценами. По данным главы фермерского хозяйства Лаишевского района Розы Исхаковой, закупочная стоимость молока снизилась на 25%, в то время как розничная цена в торговых сетях увеличилась на 6%.

Подобная разница между закупочными и розничными ценами не фиксировалась с 2017 года. Ситуация создает серьезные трудности для производителей молока, вынужденных продавать сырье по сниженным ценам при одновременном росте розничных цен для конечных потребителей.

Вместе с тем в Татарстане фермеры сократили производство молока на 28 тысяч тонн на фоне падения цен. При этом производство всех остальных видов сельхозпродукции заметно выросло. При этом Татарстан в 2025 году получил 6,9 млрд рублей на развитие молочной отрасли.

Наталья Жирнова