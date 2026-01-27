Россия сохранила первенство в экспорте пшеницы — 41 млн тонн проданного зерна

Фото: Александр Щербак/ ТАСС

По данным Минсельхоза России, в 2025 году страна экспортировала 41 млн тонн пшеницы, что позволило РФ сохранить первую позицию в мире по поставкам этой культуры. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на международном форуме World Grain and Pulses Forum, сообщает ТАСС.

Общий объем экспорта зерновой продукции достиг 50 млн тонн, из которых значительную часть составила пшеница. Министр отметила стабильные позиции России на мировом рынке зерновых культур. Перспективы отрасли выглядят оптимистично: по итогам урожая 2025 года прогнозируется увеличение экспортного потенциала до 55 млн тонн в 2026 году.

География экспорта демонстрирует преобладание поставок в страны Африки и Ближнего Востока, на которые приходится 78% всего объема экспортируемой пшеницы.

Напомним, что глава министерства ранее открыла вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым российский стенд на выставке в Дубае и посетила площадку республики на международной выставке.

Ранее в Татарстане утвердили программу развития агроэкспорта до 2030 года. Программа включает комплекс мер по увеличению производства экспортной продукции, развитию инфраструктуры и поддержке предприятий.

Наталья Жирнова