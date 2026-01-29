Совету директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» представили 4 новых проекта

Биоэкономика, микроцеллюлоза и цифровые двойники: итоги заседания Совета директоров

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме правительства республики. Основной темой встречи стало инновационное развитие нефтегазохимической отрасли региона.

Научный прорыв представила доктор биологических наук, профессор Казанского института биохимии и биофизики Татьяна Горшкова. Она рассказала о проекте развития биоэкономики на основе использования растительной биомассы. Проект направлен на создание инновационных продуктов из возобновляемых ресурсов для Татарстана.

Разработаны технологии производства биоразлагаемых материалов, включая гидрогели, композиты и пребиотические добавки. Также создаются функциональные пищевые продукты, биотерапевтические средства и материалы для медицины и текстильной промышленности. Особое внимание уделяется геномным и биоинженерным подходам для модификации культур.

Импортозамещающий проект в сфере микроцеллюлозы представил генеральный директор ООО «Грин Файбер» Алексей Захаров. Компания планирует создать полный цикл производства микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) и наноцеллюлозы в России. Проект отличается высокой рентабельностью и конкурентными ценами по сравнению с зарубежными аналогами.

Современные решения для нефтехимического комплекса продемонстрировал первый заместитель гендиректора ООО «ВС Инжиниринг» Денис Казарин. Компания представила систему «ВС Эксперт» для автоматического мониторинга и диагностики оборудования в реальном времени. В арсенале предприятия — специализированные датчики, интеллектуальные приборы и новые расходомеры отечественной разработки.

Цифровая трансформация производства обсуждалась в контексте проекта «Цифровой пуск от РТСИМ». Генеральный директор ООО «РТСИМ» Айрат Мухаметзянов представил платформу для предпусковой верификации проектов через «цифровые двойники». Решение позволяет выявлять ошибки проектирования и конфликтные сценарии управления до начала монтажа оборудования, что существенно снижает риски при запуске новых производств.

Дмитрий Зайцев