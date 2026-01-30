Пожарные резервуары FLAMAX установлены в парке коммерческой недвижимости

Проект учитывает климатические и сейсмические нагрузки региона

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Предприятие FLAMAX, производственная площадка которого располагается в Лаишевском районе Республики Татарстан, завершило очередной проект. Сборные стальные резервуары для хранения противопожарного запаса воды были установлены на территории строящегося комплекса коммерческой недвижимости в деревне Кривцово Тверской области.

Изучив потребности заказчика, проектно-конструкторское бюро FLAMAX подготовило проект двух сборных емкостей с учетом характерных для региона ветровых, климатических и сейсмических нагрузок. Диаметр резервуаров составил 6,24 м, высота — 7,17 м, объем (каждого) — 188 м3. Специально под размеры конструкций были изготовлены ПВХ-мембраны. Они производятся из армированной ПВХ-ткани на собственном заводе FLAMAX и доставляются на объект заказчика автомобильным транспортом, вместе с готовыми к монтажу резервуарами.

Сборку на заранее подготовленной площадке всегда производит штатная бригада специалистов FLAMAX.

За годы работы FLAMAX накопил большой опыт реализации проектов в различных климатических условиях — от крайнего севера до тропических широт, который позволяет гарантировать клиентам высокую скорость и качество монтажа. К примеру, работы по «подъему» двух небольших емкостей в Тверской области заняли всего 5 дней. В соответствии с принципами сборной технологии строительства, они производились без привлечения тяжелой и сварочной техники, что значительно сократило для конечного выгодоприобретателя сроки и стоимость работ. А в будущем, при желании клиента, противопожарную конструкцию можно будет перенести на другую площадку или увеличить в объеме — за счет наращивания «колец» в высоту.

После завершения пусконаладочных работ резервуары были обвязаны между собой и блочно-модульной насосной станцией и стали важным звеном системы автоматического пожаротушения объекта.

