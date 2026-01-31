Число индийцев в штате ОЭЗ «Алабуга» достигло порядка 100 человек

Все они являются инженерами и техническими экспертами, выполняющими вспомогательные и экспертные функции

Фото: Реальное время

В январе 2026 года в особой экономической зоне «Алабуга» работает около 100 высококвалифицированных специалистов из Индии. Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, все они являются инженерами и техническими экспертами, выполняющими важные вспомогательные и экспертные функции.

По словам представителей компании, привлечение технических экспертов из Индии помогает поддерживать высокие темпы строительства и эксплуатации объектов, несмотря на общий дефицит трудовых ресурсов в России.

— Индия является нашим стратегическим партнером по линии БРИКС, обладающим колоссальным человеческим капиталом и высококлассными техническими специалистами, — рассказали «Реальному времени» представители «Алабуги».

Подробнее о том, зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова