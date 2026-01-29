Казанские ученые создали экономичный метод производства пенографита

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты КНИТУ-КАИ разработали инновационный способ получения пенографита — современного углеродного материала, который существенно повышает эффективность суперконденсаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Новая технология решает задачу создания надежных энергосистем для работы в экстремальных условиях. Особенно актуально это для освоения северных территорий, где традиционные аккумуляторы неэффективны при температурах ниже 40 градусов. Разработка имеет большое значение для транспортной отрасли и авиационной промышленности, где критически важны компактные и эффективные накопители энергии.

Ученые предложили использовать трехмерные электроды, способные обеспечить более высокую удельную емкость благодаря увеличенной плотности активных веществ.

Особенность метода заключается в его экономичности. В отличие от дорогостоящего графена, казанские исследователи создали простой способ синтеза пенографита с помощью обычной микроволновой печи, не требующий сложного оборудования. По своим характеристикам пенографит превосходит технический углерод, который традиционно используется в аккумуляторах.

Наталья Жирнова