Казанские ученые создали экономичный метод производства пенографита
Специалисты КНИТУ-КАИ разработали инновационный способ получения пенографита — современного углеродного материала, который существенно повышает эффективность суперконденсаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Новая технология решает задачу создания надежных энергосистем для работы в экстремальных условиях. Особенно актуально это для освоения северных территорий, где традиционные аккумуляторы неэффективны при температурах ниже 40 градусов. Разработка имеет большое значение для транспортной отрасли и авиационной промышленности, где критически важны компактные и эффективные накопители энергии.
Ученые предложили использовать трехмерные электроды, способные обеспечить более высокую удельную емкость благодаря увеличенной плотности активных веществ.
Особенность метода заключается в его экономичности. В отличие от дорогостоящего графена, казанские исследователи создали простой способ синтеза пенографита с помощью обычной микроволновой печи, не требующий сложного оборудования. По своим характеристикам пенографит превосходит технический углерод, который традиционно используется в аккумуляторах.
