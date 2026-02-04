ОАК, S7 Group и ГТЛК договорились о поставках 100 самолетов Ту-214

Ожидается, что договоры на строительство и поставку в лизинг будут оформлены до конца 2026 года, а начало поставок должно стартовать в 2029 году

ОАК, S7 Group и ГТЛК заключили меморандум на поставку 100 среднемагистральных самолетов Ту-214 производства Казанского авиационного завода, сообщила пресс-служба ОАК. Трехстороннее соглашение заключено на выставке NAIS-2026. Ожидается, что договоры на строительство и поставку в лизинг будут оформлены до конца 2026 года, а начало поставок должно стартовать в 2029 году.

— В соответствии с документом до конца 2026 года стороны планируют подписать соглашения, определяющие сроки, объемы и другие существенные условия сделки. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года, — говорится в сообщении ОАК.

Меморандум фиксирует прогресс, достигнутый за прошедший период. Так, в рамках совместных рабочих групп S7 Airlines и Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации «Ростех» определили технический облик Ту-214, необходимые доработки эксплуатационной документации, а также компоновку салона, который будет вмещать до 213 пассажиров.

ГТЛК в проекте выступит финансовым партнером и заказчиком, отвечая за организацию финансирования и поставок новых лайнеров.

Для согласования всех деталей проекта стороны договорились продолжить взаимодействие в профильных рабочих группах. В фокусе внимания — экономика эксплуатации, программа технического обслуживания, конфигурация бортовых систем, а также финансовая и договорная модель поставок.

Ранее «Реальное время» писало, что Казанский авиазавод сможет выпускать 20 единиц Ту-214 с 2028 года.

Луиза Игнатьева